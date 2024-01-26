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Военные учения НАТО Steadfast Defender 2024: цели, средства и последствия

Военные учения НАТО Steadfast Defender 2024: цели, средства и последствия

Оборона Европы – лишь предлог: по факту учения должны послужить укреплению самопровозглашенного "права" США диктовать всем странам свои неписаные правила 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T09:41+0400

2024-01-26T09:41+0400

2024-01-26T09:41+0400

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Масштабные учения Армии США и альянса "Стойкий защитник - 2024" с переброской войск и боевой техники из Северной Америки в Европу – не отработка совместной обороны союзников, а имитация третьей мировой, попытка устрашения России, и все же – это акт отчаяния на фоне стратегического поражения "гегемона" на украинском ТВД.Крупнейшие с 1988 года маневры Steadfast Defender 2024 начались 24 января, когда первый десантный корабль USS Gunston Hall с американскими войсками вышел из Норфолка (штат Вирджиния, США), взяв курс на Европу. Вскоре тем же курсом из Галифакса выйдет фрегат "Шарлоттаун" ВМС Канады. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций Пентагона и НАТО запланированы с января по конец мая в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1,1 тысячи боевых машин, включая 133 танка и 533 БМП. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.Декларированные цели маневров – подтверждение способности альянса проводить длительные, сложные операции во всех сферах боевого применения и в любых условиях, на пространстве "от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы". Кроме того, Steadfast Defender 2024 – это демонстрация "решимости защищать друг друга, ценности и основанный на правилах международный порядок". То есть учения должны-таки послужить укреплению самопровозглашенного "права" Соединенных Штатов диктовать всем странам неписаные правила Вашингтона. Оборона Европы – лишь предлог.В условиях системных провалов внешней политики США в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке маневры Steadfast Defender 2024 в Европе призваны поправить имидж "гегемона". И по возможности устрашить Россию, которая "посмела" остановить расширение НАТО на Украине. Испанская газета ABC сообщила, что условным противником альянса на пять месяцев станет "несуществующее государство Occasus, очень похожее на Россию". И констатировало: "Мы стоим перед новой эрой конфронтации", учения Steadfast Defender 2024 имитируют "начало третьей мировой войны".Транзит агрессии через АтлантикуМосква внимательно следит за реализацией "миролюбивых" планов НАТО, где готовятся к перекрытию Балтийского моря для РФ и блокаде Калининградской области. В одном из эпизодов Steadfast Defender 2024 предусмотрена высадка иностранных войск в Прибалтике. Ранее в МИД РФ отметили провокационный и агрессивный характер действий "защитников Европы", предупредили о рисках инцидентов в холе маневров. Оценка замглавы российского МИД РФ Александр Грушко: "Сценарий… не оставляет сомнений, что это часть приготовлений к военному столкновению с РФ".Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер 24 января в вашингтонском Центре каспийской (!) политики заявила, что Североатлантический альянс рассчитывает доказать России свою готовность к самообороне и не стремится спровоцировать вооруженный конфликт: "Цель заключается в сдерживании, а не в том, чтобы спровоцировать войну с РФ". Поразительная демагогия – после нескольких волн безрассудного расширения НАТО на восток с постоянным бряцанием оружием у российских границ.После саммита в Вильнюсе в июле 2023 года альянс нарастил свои силы реагирования на восточном фланге с 40 тысяч до 300 тысяч военнослужащих, то есть после начала российской СВО правильных выводов в Вашингтоне и Брюсселе не сделали. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что конфликт РФ и НАТО может произойти в ближайшие 20 лет. Министр обороны ФРГ Борис Писториус 23 января прямо призвал немцев вооружаться и готовится к "войне с Россией". Варшава перебрасывает войска к границе союзной Республики Беларусь.Для сравнения, в зоне СВО сейчас находятся около 617 тысяч российских военнослужащих с боевым опытом. Общая численность ВС РФ достигла 1,15 миллиона военнослужащих и в 2024 году возрастет до полутора миллионов, включая 745 тысяч добровольцев-контрактников. Разумеется, по количеству и качеству это не предел.Российский ОПК за год нарастил производство и поставки вооружений в войска в 10-12 раз. Предприятия ВПК Соединенных Штатов и ЕС нервно курят в стороне и все вместе способны произвести за год лишь 600 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм (ВСУ требуется более двух миллионов снарядов в год).А главное, России совершенно незачем захватывать ближние и дальние страны альянса – даже в ситуации прямой военной агрессии с их стороны. Москва располагает значительным арсеналом инструментов принуждения к миру неограниченной дальности. Сотни бункеров в странах Балтии точно не помогут избежать справедливого возмездия.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает – Москва к этому готова. Заметим, Путин уже работает "в эпицентре учений" Steadfast Defender 2024, потому что 25 января "без разрешения" США и альянса прилетел в Калининград, провел совещание по развитию региона.Как бы ни сложилась далее история выдуманного "государства Occasus", вооруженные силы РФ и РБ постоянно готовы ответить на любую агрессию – Вашингтон и все прочие столицы стран НАТО беспрерывно находятся под прицелом ядерных боеголовок российских межконтинентальных, гиперзвуковых и крылатых ракет. Без иллюзий.Канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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