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Рожин: зачем ВСУ сорвали обмен пленных и сбили российский Ил-76 со своими же бойцами?
Рожин: зачем ВСУ сорвали обмен пленных и сбили российский Ил-76 со своими же бойцами?
После сбития ВСУ российского Ил-76 и срыва обмена военнопленными обменный процесс, скорее всего, будет поставлен на паузу 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T10:03+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Как украинские пропагандисты создали нерешаемую проблему для Киева? Зачем ВСУ могли атаковать самолет со своими же военнопленными? Почему Зеленского и его сподвижников пора признать террористами? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, киев, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, киев, видео
Рожин: зачем ВСУ сорвали обмен пленных и сбили российский Ил-76 со своими же бойцами?
После сбития ВСУ российского Ил-76 и срыва обмена военнопленными обменный процесс, скорее всего, будет поставлен на паузу
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Как украинские пропагандисты создали нерешаемую проблему для Киева? Зачем ВСУ могли атаковать самолет со своими же военнопленными? Почему Зеленского и его сподвижников пора признать террористами?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.