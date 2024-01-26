https://sputnik-georgia.ru/20240126/rozhin-zachem-vsu-sorvali-obmen-plennykh-i-sbili-rossiyskiy-il-76-so-svoimi-zhe-boytsami-285907132.html

Рожин: зачем ВСУ сорвали обмен пленных и сбили российский Ил-76 со своими же бойцами?

Рожин: зачем ВСУ сорвали обмен пленных и сбили российский Ил-76 со своими же бойцами?

После сбития ВСУ российского Ил-76 и срыва обмена военнопленными обменный процесс, скорее всего, будет поставлен на паузу 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T10:03+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Как украинские пропагандисты создали нерешаемую проблему для Киева? Зачем ВСУ могли атаковать самолет со своими же военнопленными? Почему Зеленского и его сподвижников пора признать террористами? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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