https://sputnik-georgia.ru/20240128/doroga-k-granitse-gruzii-s-armeniey-zakryta-iz-za-nepogody-285938089.html

Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды

Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды

Ограничения введены из-за метели и плохой видимости 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T09:41+0400

2024-01-28T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Перевал Паравани на юге Грузии закрыт для всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 147 километр (перевал Паравани) трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На остальных участках трассы движение транспорта открыто. По прогнозам грузинских синоптиков, непогода продлится в Грузии до конца дня 28 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, общество, департамент автомобильных дорог