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Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды
Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды
Ограничения введены из-за метели и плохой видимости 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T09:41+0400
2024-01-28T09:41+0400
2024-01-28T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Перевал Паравани на юге Грузии закрыт для всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 147 километр (перевал Паравани) трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На остальных участках трассы движение транспорта открыто. По прогнозам грузинских синоптиков, непогода продлится в Грузии до конца дня 28 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, общество, департамент автомобильных дорог
Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды
09:41 28.01.2024 (обновлено: 10:07 28.01.2024)
Ограничения введены из-за метели и плохой видимости
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Перевал Паравани на юге Грузии закрыт для всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 147 километр (перевал Паравани) трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.
На остальных участках трассы движение транспорта открыто.
По прогнозам грузинских синоптиков, непогода продлится в Грузии до конца дня 28 января.