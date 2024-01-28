https://sputnik-georgia.ru/20240128/pravyaschaya-partiya-gruzii-i-oppozitsiya-pristupayut-k-rabote-nad-devyatyu-usloviyami-es-285939388.html

Правящая партия Грузии и оппозиция приступают к работе над девятью условиями ЕС

Правящая партия Грузии и оппозиция приступают к работе над девятью условиями ЕС

Оппозиция, большая часть НПО всю свою пиар-кампанию построили на том, что Грузия не сможет получить статус кандидата, заявил депутат 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T11:37+0400

2024-01-28T11:37+0400

2024-01-28T11:37+0400

грузия

новости

политика

единое национальное движение

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Часть оппозиции продолжит использовать формат обсуждения девяти условий ЕС на пути Грузии к вступлению Европейский Союз лишь для внесения деструктивности в процесс, заявил заместитель главы парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Первое рабочее заседание между представителями парламентского большинства, НПО и оппозиции по обсуждению девяти условий намечено на 29 января. По его словам, оппозиция, большая часть НПО всю свою пиар-кампанию построили на том, что Грузия не сможет получить статус кандидата, что правящая партия "Грузинская мечта" не стоит на пути сближения с Европой. "Они сами выкопали ту политическую могилу, в которой находятся", – подчеркнул Матикашвили. Часть оппозиции, в том числе и представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", выразили желание принять участие в обсуждении выполнения новых условий Евросоюза. Грузия защищала интересы страны на пути к статусу-кандидата – глава МИД >>Руководство "Грузинской мечты" вновь выразило готовность работы с оппозицией. Хотя отдельные члены партии считают диалог с оппозицией бессмысленным. Объясняя это тем, что еще недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, эти же партии отказывались сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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