https://sputnik-georgia.ru/20240128/test-chto-vy-znaete-ob-internete-285945522.html
Тест: что вы знаете об интернете
Тест: что вы знаете об интернете
Ежегодно в последнее воскресенье января в мире отмечается необычный праздник –Международный день без интернета 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T17:17+0400
2024-01-28T17:17+0400
2024-01-28T17:17+0400
тесты
интернет
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест про всемирную сеть, изменившую все.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интернет, тесты
Тест: что вы знаете об интернете
Ежегодно в последнее воскресенье января в мире отмечается необычный праздник –Международный день без интернета
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест про всемирную сеть, изменившую все.