https://sputnik-georgia.ru/20240128/test-chto-vy-znaete-ob-internete-285945522.html

Тест: что вы знаете об интернете

Тест: что вы знаете об интернете

Ежегодно в последнее воскресенье января в мире отмечается необычный праздник –Международный день без интернета 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T17:17+0400

2024-01-28T17:17+0400

2024-01-28T17:17+0400

тесты

интернет

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест про всемирную сеть, изменившую все.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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