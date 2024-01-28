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Тест: что вы знаете про Антарктиду
Тест: что вы знаете про Антарктиду
Сегодня, 28 января, отмечается день открытия шестого континента Земли – Антарктиды 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T15:01+0400
2024-01-28T15:01+0400
2024-01-28T15:01+0400
тесты
антарктида
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест о холодном и ледяном материке.
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тесты, антарктида, тесты
Тест: что вы знаете про Антарктиду
Сегодня, 28 января, отмечается день открытия шестого континента Земли – Антарктиды
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест о холодном и ледяном материке.