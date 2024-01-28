https://sputnik-georgia.ru/20240128/test-chto-vy-znaete-pro-antarktidu-285944247.html

Тест: что вы знаете про Антарктиду

Тест: что вы знаете про Антарктиду

Сегодня, 28 января, отмечается день открытия шестого континента Земли – Антарктиды 28.01.2024, Sputnik Грузия

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тесты

антарктида

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест о холодном и ледяном материке.

антарктида

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тесты, антарктида, тесты