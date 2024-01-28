https://sputnik-georgia.ru/20240128/vremya-ch-masshtabnye-ucheniya-nato-uspekhi-rf-v-avdeevke-i-triumf-rossiyskikh-bespilotnikov-285940100.html

Время Ч: масштабные учения НАТО, успехи РФ в Авдеевке и триумф российских беспилотников

Время Ч: масштабные учения НАТО, успехи РФ в Авдеевке и триумф российских беспилотников

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T10:57+0400

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Как российские бойцы в Авдеевке вышли в тыл врага под землей? На сколько выросло производство российских БПЛА? Какие беспилотники готова экспортировать Россия? Чем закончилась очередная встреча в формате "Раммштайн"? Зачем Запад проводит масштабные учения в Европе? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.

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