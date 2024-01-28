https://sputnik-georgia.ru/20240128/vremya-ch-masshtabnye-ucheniya-nato-uspekhi-rf-v-avdeevke-i-triumf-rossiyskikh-bespilotnikov-285940100.html
Время Ч: масштабные учения НАТО, успехи РФ в Авдеевке и триумф российских беспилотников
Время Ч: масштабные учения НАТО, успехи РФ в Авдеевке и триумф российских беспилотников
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T10:57+0400
2024-01-28T10:57+0400
2024-01-28T10:57+0400
мультимедиа
видео
россия
европа
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1c/285939930_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc12efc522086abe2206f2b756190265.jpg
Как российские бойцы в Авдеевке вышли в тыл врага под землей? На сколько выросло производство российских БПЛА? Какие беспилотники готова экспортировать Россия? Чем закончилась очередная встреча в формате "Раммштайн"? Зачем Запад проводит масштабные учения в Европе? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1c/285939930_291:0:1251:720_1920x0_80_0_0_05885dcfbb325a8405303f0d419f9bb9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, европа, нато, видео
мультимедиа, видео, россия, европа, нато, видео
Время Ч: масштабные учения НАТО, успехи РФ в Авдеевке и триумф российских беспилотников
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Как российские бойцы в Авдеевке вышли в тыл врага под землей? На сколько выросло производство российских БПЛА?
Какие беспилотники готова экспортировать Россия? Чем закончилась очередная встреча в формате "Раммштайн"? Зачем Запад проводит масштабные учения в Европе?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.