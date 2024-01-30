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Тело мужчины обнаружили на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси
Тело мужчины обнаружили на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси
На месте происшествия проводятся следственные мероприятия 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T12:40+0400
2024-01-30T12:40+0400
2024-01-30T13:07+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили на проспекте Чавчавадзе в столичном районе Ваке, сообщает телекомпания "Рустави 2". По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. По словам очевидцев, мужчине внезапно стало плохо и он умер на месте до приезда медиков.Территория огорожена желтой лентой, на месте находятся сотрудники полиции, проводятся следственные мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, происшествия, в мире, тбилиси
Тело мужчины обнаружили на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси
12:40 30.01.2024 (обновлено: 13:07 30.01.2024)
На месте происшествия проводятся следственные мероприятия
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили на проспекте Чавчавадзе в столичном районе Ваке, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. По словам очевидцев, мужчине внезапно стало плохо и он умер на месте до приезда медиков.
Территория огорожена желтой лентой, на месте находятся сотрудники полиции, проводятся следственные мероприятия.