https://sputnik-georgia.ru/20240130/telo-muzhchiny-obnaruzhili-na-prospekte-chavchavadze-v-tbilisi-285983142.html

Тело мужчины обнаружили на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси

Тело мужчины обнаружили на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси

На месте происшествия проводятся следственные мероприятия 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T12:40+0400

2024-01-30T12:40+0400

2024-01-30T13:07+0400

новости

происшествия

в мире

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276407115_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f295d900ce36c3850eaf6c60db49b08d.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили на проспекте Чавчавадзе в столичном районе Ваке, сообщает телекомпания "Рустави 2". По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. По словам очевидцев, мужчине внезапно стало плохо и он умер на месте до приезда медиков.Территория огорожена желтой лентой, на месте находятся сотрудники полиции, проводятся следственные мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, происшествия, в мире, тбилиси