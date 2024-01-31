https://sputnik-georgia.ru/20240131/kurs-lari-dollar-285999837.html

Курс лари на среду– 2,6827 GEL/$

Курс лари на среду– 2,6827 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T09:20+0400

2024-01-31T09:20+0400

2024-01-31T09:20+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 31 января в размере 2,6827 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару.

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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии