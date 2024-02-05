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Между "Нацдвижением" и президентом Грузии нет никакой грани – депутат

Между "Нацдвижением" и президентом Грузии нет никакой грани – депутат

Депутат выразил надежду, что президент не помилует осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T11:01+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили настолько переплетена с крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение" и ее соратниками, что невозможно отличить, где заканчивается "Нацдвижение" и начинается Зурабишвили, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили. Отношения между Зурабишвили и правящей партией, благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, более чем натянутые. Лидеры "Грузинская мечта" сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. Дело дошло и до того, что осенью 2023 года правящая партия попыталась устроить импичмент президенту. Депутат выразил надежду, что президент не помилует осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, так как, в случае принятия этого решения, по словам Цагареишвили, она "разорвет последнюю невидимую нить с обществом". "Будет рассказывать сказки" – депутат о выступлении президента Грузии в парламенте>>Президент Грузии уже около года избегает ответа касательно вопроса помилования Саакашвили. Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция – "Нет и никогда". Саакашвили на основании приговоров судов по двум из пяти возбужденных против него уголовных дел находится в заключении с 1 октября 2021 года. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Преемника Зурабишвили будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре будущего года на парламентских выборах. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Депутат от правящей партии против инициативы о прямых выборах президента Грузии>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия