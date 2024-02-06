https://sputnik-georgia.ru/20240206/narodnye-primety-na-grigorev-den-2024-chto-nelzya-delat-7-fevralya-286125901.html

Народные приметы на Григорьев день 2024: что нельзя делать 7 февраля?

Народные приметы на Григорьев день 2024: что нельзя делать 7 февраля?

Православная церковь 7 февраля поминает архиепископа Константинопольского Григория Богослова – одного из трех вселенских учителей Церкви 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T12:02+0400

2024-02-06T12:02+0400

2024-02-06T12:02+0400

справки

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В народном календаре 7 февраля называют Григорьев день, или "Григорий - весноуказатель", с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Григорьев день и о народных приметах 7 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам стричь ногти и волосы в Григорьев день нельзя, чтобы не укоротить себе жизнь. Нельзя 7 февраля плевать себе под ноги – по приметам удачи не будет. В Григорьев день нельзя без особой нужды тяжело трудиться – по приметам можно привлечь болезни. По народным приметам нельзя 7 февраля выходить из дома без острой необходимости – велика вероятность несчастного случая. Рассказывать о своих планах в Григорьев день – плохая примета, они не сбудутся. Также нельзя 7 февраля ругаться, сквернословить и угрожать, все это может бумерангом вернуться. Народные приметы По народным приметам ожидается похолодание, если кошка в Григорьев день прикрывает мордочку лапой, когда спит. Ударят морозы, если синицы в Григорьев день громко щебечут, а если сороки 7 февраля устроились на нижних ветках деревьев – это верная примета, что поднимется сильный ветер. Весна будет ранней, если в Григорьев день идет снег, а если 7 февраля выдалась солнечная погода – это примета, что лето наступит поздно. По народным приметам молоко, случайно разлитое в Григорьев день, означает внезапную радость. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

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справки