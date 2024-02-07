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Скончался грузинский композитор Важа Азарашвили
Скончался грузинский композитор Важа Азарашвили
Творчество Азарашвили отличается разнообразием жанров 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузинский музыкант, композитор и педагог Важа Азарашвили скончался в возрасте 87 лет, сообщает Первый канал со ссылкой на родственников артиста. Причина кончины композитора не уточняется. Важа Азарашвили в 1961 году окончил Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили. С 1961 года параллельно с творчеством занимался и педагогической деятельностью. С 1971 года – преподаватель Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, профессор (1988). В 1994 году он стал художественным руководителем Грузинской государственной филармонии. Творчество Азарашвили отличается разнообразием жанров, там можно встретить и симфонический, и камерно-инструментальный, и эстрадный жанры. Основное направление – инструментальная и эстрадная музыка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура
Скончался грузинский композитор Важа Азарашвили
15:03 07.02.2024 (обновлено: 15:26 07.02.2024)
Творчество Азарашвили отличается разнообразием жанров
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузинский музыкант, композитор и педагог Важа Азарашвили скончался в возрасте 87 лет, сообщает Первый канал со ссылкой на родственников артиста.
Причина кончины композитора не уточняется.
Важа Азарашвили в 1961 году окончил Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили.
С 1961 года параллельно с творчеством занимался и педагогической деятельностью. С 1971 года – преподаватель Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, профессор (1988). В 1994 году он стал художественным руководителем Грузинской государственной филармонии.
Творчество Азарашвили отличается разнообразием жанров, там можно встретить и симфонический, и камерно-инструментальный, и эстрадный жанры. Основное направление – инструментальная и эстрадная музыка.