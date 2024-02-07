https://sputnik-georgia.ru/20240207/skonchalsya-gruzinskiy-kompozitor-vazha-azarashvili-286159824.html

Скончался грузинский композитор Важа Азарашвили

Скончался грузинский композитор Важа Азарашвили

Творчество Азарашвили отличается разнообразием жанров 07.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузинский музыкант, композитор и педагог Важа Азарашвили скончался в возрасте 87 лет, сообщает Первый канал со ссылкой на родственников артиста. Причина кончины композитора не уточняется. Важа Азарашвили в 1961 году окончил Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили. С 1961 года параллельно с творчеством занимался и педагогической деятельностью. С 1971 года – преподаватель Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, профессор (1988). В 1994 году он стал художественным руководителем Грузинской государственной филармонии. Творчество Азарашвили отличается разнообразием жанров, там можно встретить и симфонический, и камерно-инструментальный, и эстрадный жанры. Основное направление – инструментальная и эстрадная музыка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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