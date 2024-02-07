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Видеомост Тбилиси-Москва: Грузия предотвратила теракт в РФ
Видеомост Тбилиси-Москва: Грузия предотвратила теракт в РФ
Видеомост на тему "Грузия предотвратила теракт в РФ" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 7 февраля, в 15:00 по тбилисскому времени 07.02.2024, Sputnik Грузия
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СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию. По данным СГБ, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Как не раз заявляли лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", это бы усугубило ситуацию для России, но самым худшим образом отразилось бы на судьбе Грузии. Как Россия оценивает действия СГБ Грузии? Что могло случиться, если бы грузинские спецслужбы не предотвратили теракт? Как ситуация повлияет на грузино-украинские отношения? На эти и другие актуальные вопросы ответит политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур АТАЕВ.
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грузия, политика, артур атаев, анонсы , россия
грузия, политика, артур атаев, анонсы , россия

Видеомост Тбилиси-Москва: Грузия предотвратила теракт в РФ

14:00 07.02.2024
© photo: Sputnik / Vladimir TrefilovКавказовед и эксперт Артур Атаев
Кавказовед и эксперт Артур Атаев - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2024
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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Видеомост на тему "Грузия предотвратила теракт в РФ" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 7 февраля, в 15:00 по тбилисскому времени
СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию.
По данным СГБ, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.
К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Как не раз заявляли лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", это бы усугубило ситуацию для России, но самым худшим образом отразилось бы на судьбе Грузии.
Как Россия оценивает действия СГБ Грузии? Что могло случиться, если бы грузинские спецслужбы не предотвратили теракт? Как ситуация повлияет на грузино-украинские отношения?
На эти и другие актуальные вопросы ответит политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур АТАЕВ.
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