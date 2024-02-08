https://sputnik-georgia.ru/20240208/etogo-nedostatochno--kandidat-na-post-premera-gruzii-nedovolen-razmerom-pensiy-286175851.html
Этого недостаточно – кандидат на пост премьера Грузии недоволен размером пенсий
Этого недостаточно – кандидат на пост премьера Грузии недоволен размером пенсий
Размер пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари, в зависимости от возраста 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T09:00+0400
2024-02-08T09:00+0400
2024-02-08T09:00+0400
грузия
новости
общество
ираклий кобахидзе
экономика
пенсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24692/34/246923437_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_1e52909b72ed2e2e0a9bb4b1f57c0edf.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Размера пенсии недостаточно для достойной жизни, но у бюджета Грузии есть предел возможностей, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари, в зависимости от возраста. Пенсию получают 838,1 тысячи граждан.По его словам, это обусловлено в первую очередь либеральной налоговой системой в Грузии. У государства должен быть ресурс повышать пенсии не только по существующей системе индексации, отметил он.Сколько пенсионеров в Грузии – последние данные>>Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов.Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Курс лари по отношению к доллару США на 8 февраля – 2,6592 GEL/$1Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24692/34/246923437_196:0:2804:1956_1920x0_80_0_0_fba25c1db41d585a81885449965c4a73.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, экономика, пенсия
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, экономика, пенсия
Этого недостаточно – кандидат на пост премьера Грузии недоволен размером пенсий
Размер пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари, в зависимости от возраста
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Размера пенсии недостаточно для достойной жизни, но у бюджета Грузии есть предел возможностей, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари, в зависимости от возраста. Пенсию получают 838,1 тысячи граждан.
"Безусловно, размера пенсии по возрасту недостаточно для того, чтобы человек жил достойно. Пенсия довольно-таки маленькая", – сказал Кобахидзе.
По его словам, это обусловлено в первую очередь либеральной налоговой системой в Грузии.
"Либеральная налоговая политика имеет свои плюсы и способствует развитию экономики, но в ее условиях у бюджета меньше ресурса для таких расходов как пенсии", – сказал Кобахидзе.
У государства должен быть ресурс повышать пенсии не только по существующей системе индексации, отметил он.
Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов.
Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.
Курс лари по отношению к доллару США на 8 февраля – 2,6592 GEL/$1