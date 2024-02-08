https://sputnik-georgia.ru/20240208/etogo-nedostatochno--kandidat-na-post-premera-gruzii-nedovolen-razmerom-pensiy-286175851.html

Этого недостаточно – кандидат на пост премьера Грузии недоволен размером пенсий

Этого недостаточно – кандидат на пост премьера Грузии недоволен размером пенсий

Размер пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари, в зависимости от возраста 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T09:00+0400

2024-02-08T09:00+0400

2024-02-08T09:00+0400

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ираклий кобахидзе

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пенсия

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Размера пенсии недостаточно для достойной жизни, но у бюджета Грузии есть предел возможностей, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари, в зависимости от возраста. Пенсию получают 838,1 тысячи граждан.По его словам, это обусловлено в первую очередь либеральной налоговой системой в Грузии. У государства должен быть ресурс повышать пенсии не только по существующей системе индексации, отметил он.Сколько пенсионеров в Грузии – последние данные>>Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов.Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Курс лари по отношению к доллару США на 8 февраля – 2,6592 GEL/$1Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, экономика, пенсия