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Экспорт произведенной в Грузии продукции упал на четверть в 2023 году
Экспорт произведенной в Грузии продукции упал на четверть в 2023 году
Самый большой спад в прошлом году произошел в обрабатывающей и горнодобывающей промышленностях 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Экспорт грузинской продукции (без учета реэкспорта) в 2023 году сократился на 24,4% по сравнению с 2022 годом и составил до 2,9 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". В целом в прошлом году объем экспорта товаров (включая реэкспорт) вырос на 9,1% по сравнению с 2022 годом и составил до 6,1 миллиарда долларов. На долю местной продукции в общем экспорте приходится 45,8%. Согласно данным статистики, самый большой спад в прошлом году произошел в обрабатывающей и горнодобывающей промышленностях. В частности, больше всех снизился экспорт ферросплавов – более чем на 60%, медных руд и концентратов – 53,7%, а также азотных удобрений – на 43,7%. В 2023 году доля десяти крупнейших стран в общем местном экспорте Грузии составила 73,1%. При этом крупнейшими партнерами по экспорту являются: Россия, Турция и Китай. В десятку крупных импортеров входят: Азербайджан, США, Швейцария, Испания и Украина. Почему падает промышленность? На фоне падения спроса на ферросплавы на международном рынке и общего снижения цен, а также в условиях антидемпинговой пошлины, введенной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза), большинство ферросплавных заводов Грузии остановили или сократили производство. Евразийская экономическая комиссия решила ввести антидемпинговую пошлину в отношении ферросиликомарганца из Грузии в конце 2022 года. Причина – наличие демпингового импорта товара, происходящего из Грузии, и материального ущерба данной отрасли экономики ЕАЭС. Ложка дегтя в грузинской экономике: почему падает обрабатывающая промышленность? >>Решение вступило в силу 25 января 2023 года. Антидемпинговая мера будет действовать в течение пяти лет. Размер пошлины установлен в размере 21,4-24,22% от таможенной стоимости в зависимости от производителя. По данным "Сакстата", в феврале 2023 года ферросплавы уже не поставлялись в Россию, которая была одним из основных рынков сбыта. До введения пошлины (до 25 января прошлого года) на российский рынок было экспортировано ферросплавов на сумму $45,3 млн. Между тем, в феврале прошлого года экспорт ферросплавов составил всего $20,8 млн, что в 3,3 раза меньше, чем в феврале 2022 года, когда из Грузии вывезли продукции на сумму $69,05 млн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Экспорт произведенной в Грузии продукции упал на четверть в 2023 году
Самый большой спад в прошлом году произошел в обрабатывающей и горнодобывающей промышленностях
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Экспорт грузинской продукции (без учета реэкспорта) в 2023 году сократился на 24,4% по сравнению с 2022 годом и составил до 2,9 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
В целом в прошлом году объем экспорта товаров (включая реэкспорт) вырос на 9,1% по сравнению с 2022 годом и составил до 6,1 миллиарда долларов. На долю местной продукции в общем экспорте приходится 45,8%.
Согласно данным статистики, самый большой спад в прошлом году произошел в обрабатывающей и горнодобывающей промышленностях. В частности, больше всех снизился экспорт ферросплавов – более чем на 60%, медных руд и концентратов – 53,7%, а также азотных удобрений – на 43,7%.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в местном экспорте в 2023 году
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Медные руды и концентраты
474,2
-53,7
Вино
257,7
2,4
Ферросплавы
180,7
-60,1
Азотные удобрения
158,3
-43,7
Минеральные воды
131,5
18,0
В 2023 году доля десяти крупнейших стран в общем местном экспорте Грузии составила 73,1%. При этом крупнейшими партнерами по экспорту являются: Россия, Турция и Китай.
Топ-5 крупнейших импортеров грузинской продукции в 2023 году
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
541,7
2,8
Турция
343,8
-12,7
Китай
270,0
-61,1
Болгария
248,2
-40,9
Армения
156,3
-14,2
В десятку крупных импортеров входят: Азербайджан, США, Швейцария, Испания и Украина.
Почему падает промышленность?
На фоне падения спроса на ферросплавы на международном рынке и общего снижения цен, а также в условиях антидемпинговой пошлины, введенной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза), большинство ферросплавных заводов Грузии остановили или сократили производство.
Евразийская экономическая комиссия решила ввести антидемпинговую пошлину в отношении ферросиликомарганца из Грузии в конце 2022 года. Причина – наличие демпингового импорта товара, происходящего из Грузии, и материального ущерба данной отрасли экономики ЕАЭС.
Решение вступило в силу 25 января 2023 года. Антидемпинговая мера будет действовать в течение пяти лет. Размер пошлины установлен в размере 21,4-24,22% от таможенной стоимости в зависимости от производителя.
По данным "Сакстата", в феврале 2023 года ферросплавы уже не поставлялись в Россию, которая была одним из основных рынков сбыта. До введения пошлины (до 25 января прошлого года) на российский рынок было экспортировано ферросплавов на сумму $45,3 млн.
Между тем, в феврале прошлого года экспорт ферросплавов составил всего $20,8 млн, что в 3,3 раза меньше, чем в феврале 2022 года, когда из Грузии вывезли продукции на сумму $69,05 млн.