https://sputnik-georgia.ru/20240209/pryamaya-translyatsiya-bolshoe-intervyu-vladimira-putina-zhurnalistu-takeru-karlsonu-286207521.html

Прямая трансляция: большое интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону

Прямая трансляция: большое интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы Такера Карлсона – журналиста, основателя видеоплатформы Tucker Carlson Network. 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T08:30+0400

2024-02-09T08:30+0400

2024-02-09T09:00+0400

видео

мультимедиа

владимир путин

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/09/286207353_221:0:2625:1352_1920x0_80_0_0_bd6c74231fe14b9209c17639fc4247f1.png

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно длилось более двух часов, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео