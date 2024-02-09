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Прямая трансляция: большое интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону
https://sputnik-georgia.ru/20240209/pryamaya-translyatsiya-bolshoe-intervyu-vladimira-putina-zhurnalistu-takeru-karlsonu-286207521.html
Прямая трансляция: большое интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону
Прямая трансляция: большое интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы Такера Карлсона – журналиста, основателя видеоплатформы Tucker Carlson Network. 09.02.2024, Sputnik Грузия
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владимир путин
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Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно длилось более двух часов, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов.
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео

Прямая трансляция: большое интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону

08:30 09.02.2024 (обновлено: 09:00 09.02.2024)
© video: Sputnik
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Президент России Владимир Путин ответил на вопросы Такера Карлсона – журналиста, основателя видеоплатформы Tucker Carlson Network.
Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно длилось более двух часов, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов.
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