https://sputnik-georgia.ru/20240209/pryamaya-translyatsiya-bolshoe-intervyu-vladimira-putina-zhurnalistu-takeru-karlsonu-286207521.html
Прямая трансляция: большое интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону
Прямая трансляция: большое интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы Такера Карлсона – журналиста, основателя видеоплатформы Tucker Carlson Network. 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T08:30+0400
2024-02-09T08:30+0400
2024-02-09T09:00+0400
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Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно длилось более двух часов, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов.
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
Прямая трансляция: большое интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону
08:30 09.02.2024 (обновлено: 09:00 09.02.2024)
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы Такера Карлсона – журналиста, основателя видеоплатформы Tucker Carlson Network.
Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно длилось более двух часов, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов.