https://sputnik-georgia.ru/20240210/pokazateli-vosstanovleniya-turizma-gruzii-otstayut-ot-srednemirovykh-dannykh--tbc-capital-286232874.html

Показатели восстановления туризма Грузии отстают от среднемировых данных – ТBC Capitаl

Показатели восстановления туризма Грузии отстают от среднемировых данных – ТBC Capitаl

По данным ТBC Capitаl, в 2023 году в отелях высокого класса наблюдался значительный рост 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T09:01+0400

2024-02-10T09:01+0400

2024-02-10T09:01+0400

туризм

грузия

экономика

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284822692_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9d61ff0e822f232a085e2507d504ca77.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Показатели восстановления туризма Грузии отстают от мировых – в 2023 году по сравнению с 2019 годом наблюдалось восстановление на 80%, в то время как в среднем в мире этот показатель составил 88%, говорится в исследовании инвестиционной компании ТBC Capitаl. Согласно оценке компании, нестабильная геополитическая ситуация региона оказывает существенное влияние на развитие туризма в Грузии, однако существует значительный потенциал для дальнейшего роста спроса. Что касается роста туризма в Грузии, аналитики отмечают высокое увеличение притока визитеров из Турции и Израиля. Аналитики отмечают восстановление числа международных визитов из ЕС и Великобритании, достигшее 87% по сравнению с 2019 годом. "Ожидается дальнейшее увеличение турпотока, особенно открытие новых прямых рейсов из Тбилиси в Европу в 2024 году", – отмечено в исследовании. По данным ТBC Capitаl, в 2023 году в отелях высокого класса наблюдался значительный рост: средняя заполняемость составила 58%, что на 8 процентных пунктов больше, чем в 2022 году. К 2024 году ожидается рост заполняемости на 4%. На что тратили деньги иностранцы в Грузии в 2023 году >>Кроме того, средняя дневная стоимость номера (ADR) в крупных отелях восстановилась и на 3% превышает уровень 2019 года. Согласно данным Национальной службы статистики, в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. С какой целью приезжали иностранцы в Грузию в 2023 году >>При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,2 миллиона, что на 31,2% больше, чем 2022 год, а самих визитеров было 5,1 миллиона человек. Число туристических визитов в Грузию составило 4,7 миллиона, что на 27,8% больше, чем 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, экономика, новости