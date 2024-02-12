https://sputnik-georgia.ru/20240212/borba-s-korruptsiey--novyy-premer-gruzii-rasskazal-ob-ambitsioznykh-planakh-286265874.html

Борьба с коррупцией – новый премьер Грузии рассказал об амбициозных планах

Борьба с коррупцией – новый премьер Грузии рассказал об амбициозных планах

Грузия занимает первое место по борьбе с коррупцией в регионе Восточной Европы и Центральной Азии 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T13:45+0400

2024-02-12T13:45+0400

2024-02-12T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Грузия должна иметь амбиции войти в число ведущих стран мира с точки зрения борьбы с коррупцией, что является абсолютно реалистичной задачей, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". В понедельник, 12 февраля, прошло первое заседание правительство под его руководством. Как отметил глава грузинского правительства, главное – активно работать над всем этим. Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. В "Индексе верховенства закона" World Justice Project в 2023 году, где учитывается такой ведущий фактор как свобода от коррупции, Грузия заняла 33 место в мире среди 20 лучших стран Европы, и первое место – в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Согласно "Отчету о глобальной конкурентоспособности" Всемирного экономического форума, в рейтинге борьбы с коррупцией Грузия занимает 20 место в мире, 11 место – в Европе и 2 место – среди постсоветских стран, опережая многие страны-члены ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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