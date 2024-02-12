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Двое братьев задержаны по обвинению в умышленном убийстве в центре Тбилиси
Двое братьев задержаны по обвинению в умышленном убийстве в центре Тбилиси
Обвиняемые в убийстве были задержаны по горячим следам 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T10:50+0400
2024-02-12T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Двое ранее судимых братьев 36 и 39 лет задержаны в Тбилиси по обвинению в умышленном убийстве в Авлабарском районе столицы, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Следствие установило, что задержанные 11 февраля в Тбилиси из-за разногласий избили 47-летнего знакомого недалеко от его дома, а затем убили выстрелом из охотничьего ружья. После чего скрылись с места преступления. Обвиняемые были задержаны по горячим следам. В Тбилиси застрелен молодой мужчина – СМИ>>Задержанных обвиняют в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах, и незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – обрез. По информации СМИ, убитый был в прошлом судим и недавно вышел на свободу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
Двое братьев задержаны по обвинению в умышленном убийстве в центре Тбилиси
10:50 12.02.2024 (обновлено: 11:07 12.02.2024)
Обвиняемые в убийстве были задержаны по горячим следам
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Двое ранее судимых братьев 36 и 39 лет задержаны в Тбилиси по обвинению в умышленном убийстве в Авлабарском районе столицы, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Следствие установило, что задержанные 11 февраля в Тбилиси из-за разногласий избили 47-летнего знакомого недалеко от его дома, а затем убили выстрелом из охотничьего ружья. После чего скрылись с места преступления.
Обвиняемые были задержаны по горячим следам.
Задержанных обвиняют в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах, и незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия.
В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – обрез.
По информации СМИ, убитый был в прошлом судим и недавно вышел на свободу.