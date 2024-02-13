https://sputnik-georgia.ru/20240213/delo-na-3-mln-lari---biznesmenu-v-gruzii-grozit-do-8-let-tyurmy-za-uklonenie-ot-nalogov-286284744.html
Дело на 3 млн лари – бизнесмену в Грузии грозит до 8 лет тюрьмы за уклонение от налогов
Дело на 3 млн лари – бизнесмену в Грузии грозит до 8 лет тюрьмы за уклонение от налогов
Задержанного обвиняют в том, что он систематически неправильно декларировал доходы 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T11:46+0400
2024-02-13T11:46+0400
2024-02-13T11:49+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Бизнесмен задержан по обвинению в умышленном уклонении от уплаты налога в пользу государственного бюджета в размере более 3,2 миллиона лари (1,2 миллиона долларов), сообщили в Следственной службе министерства финансов Грузии. Следствие установило, что обвиняемый управлял компаниями, зарегистрированными на других лиц. В целях получения незаконной материальной выгоды, он во время предпринимательской деятельности этих компаний в 2021-2022 годах с нарушением закона систематически неправильно декларировал доходы.Уголовное дело возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов", которая наказывается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_226:0:2451:1669_1920x0_80_0_0_5c73595020d1f8927d1c673e0ccee89d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси
Дело на 3 млн лари – бизнесмену в Грузии грозит до 8 лет тюрьмы за уклонение от налогов
11:46 13.02.2024 (обновлено: 11:49 13.02.2024)
Задержанного обвиняют в том, что он систематически неправильно декларировал доходы
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Бизнесмен задержан по обвинению в умышленном уклонении от уплаты налога в пользу государственного бюджета в размере более 3,2 миллиона лари (1,2 миллиона долларов), сообщили в Следственной службе министерства финансов Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый управлял компаниями, зарегистрированными на других лиц.
В целях получения незаконной материальной выгоды, он во время предпринимательской деятельности этих компаний в 2021-2022 годах с нарушением закона систематически неправильно декларировал доходы.
Уголовное дело возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов", которая наказывается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.