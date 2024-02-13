https://sputnik-georgia.ru/20240213/delo-na-3-mln-lari---biznesmenu-v-gruzii-grozit-do-8-let-tyurmy-za-uklonenie-ot-nalogov-286284744.html

Дело на 3 млн лари – бизнесмену в Грузии грозит до 8 лет тюрьмы за уклонение от налогов

Дело на 3 млн лари – бизнесмену в Грузии грозит до 8 лет тюрьмы за уклонение от налогов

Задержанного обвиняют в том, что он систематически неправильно декларировал доходы 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T11:46+0400

2024-02-13T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Бизнесмен задержан по обвинению в умышленном уклонении от уплаты налога в пользу государственного бюджета в размере более 3,2 миллиона лари (1,2 миллиона долларов), сообщили в Следственной службе министерства финансов Грузии. Следствие установило, что обвиняемый управлял компаниями, зарегистрированными на других лиц. В целях получения незаконной материальной выгоды, он во время предпринимательской деятельности этих компаний в 2021-2022 годах с нарушением закона систематически неправильно декларировал доходы.Уголовное дело возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов", которая наказывается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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