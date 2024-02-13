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Экономист о продовольственной безопасности России и зависимости ЕС от российских удобрений
Экономист о продовольственной безопасности России и зависимости ЕС от российских удобрений
Почему Запад не в состоянии заменить Россию на рынке удобрений? Смогла ли российская агропромышленность обеспечить продовольственную безопасность страны? 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T11:27+0400
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Как Россия смогла нарастить экспорт зерна, несмотря на санкции? Какие рынки стали приоритетными для российской сельхозпродукции после введения санкций? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.
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мультимедиа, видео, экономика, в мире, видео
мультимедиа, видео, экономика, в мире, видео

Экономист о продовольственной безопасности России и зависимости ЕС от российских удобрений

11:27 13.02.2024
© video: Sputnik
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Почему Запад не в состоянии заменить Россию на рынке удобрений? Смогла ли российская агропромышленность обеспечить продовольственную безопасность страны?
Как Россия смогла нарастить экспорт зерна, несмотря на санкции? Какие рынки стали приоритетными для российской сельхозпродукции после введения санкций?
Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.
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