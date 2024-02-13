https://sputnik-georgia.ru/20240213/ekonomist-o-prodovolstvennoy-bezopasnosti-rossii-i-zavisimosti-es-ot-rossiyskikh-udobreniy-286284909.html

Экономист о продовольственной безопасности России и зависимости ЕС от российских удобрений

Экономист о продовольственной безопасности России и зависимости ЕС от российских удобрений

Почему Запад не в состоянии заменить Россию на рынке удобрений? Смогла ли российская агропромышленность обеспечить продовольственную безопасность страны? 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T11:27+0400

2024-02-13T11:27+0400

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Как Россия смогла нарастить экспорт зерна, несмотря на санкции? Какие рынки стали приоритетными для российской сельхозпродукции после введения санкций? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

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