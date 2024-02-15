https://sputnik-georgia.ru/20240215/primety-na-semenov-den-2024-chto-nelzya-delat-16-fevralya-286325943.html

Приметы на Семенов день 2024: что нельзя делать 16 февраля?

Приметы на Семенов день 2024: что нельзя делать 16 февраля?

Православная церковь 16 февраля поминает Симеона Богоприимца и Анну пророчицу, образы которых связаны с праздником Сретения Господня 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T12:37+0400

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В народном календаре 16 февраля, с которым связано много примет и запретов, называют Семенов день, "Семен и Анна", "Починки" или "Хранитель младенцев". Что нельзя делать на Семенов день: о народных приметах 16 февраля читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Семенов день лениться, чтобы не упустить семейное счастье и достаток. Поэтому крестьяне на Починки с раннего утра работали всей семьей, чтобы встретить весну подготовленными. Нельзя 16 февраля спорить и ругаться – по приметам можно провести весь год в склоках и скандалах. Нельзя в Семенов день давать или брать в долг – это плохая примета, в долгах можно провести весь год. По народным приметам нельзя носить в Семенов день одежду черного цвета – можно привлечь в дом несчастье. Народные приметы Много примет на Семена и Анну связано и с погодой. Например, похолодает, если дым или пар над замерзшей рекой стелется. Надвигается метель, если кошка скребется в Семенов день, а если 16 февраля повалит снег – это верная примета, что лето будет холодным и дождливым. Весна будет поздней, если птицы в Семенов день молчат, а если с утра чирикают, особенно воробьи – это примета, что весна рано наступит. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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