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Приметы на Семенов день 2024: что нельзя делать 16 февраля?
Приметы на Семенов день 2024: что нельзя делать 16 февраля?
Православная церковь 16 февраля поминает Симеона Богоприимца и Анну пророчицу, образы которых связаны с праздником Сретения Господня 15.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-15T12:37+0400
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В народном календаре 16 февраля, с которым связано много примет и запретов, называют Семенов день, "Семен и Анна", "Починки" или "Хранитель младенцев". Что нельзя делать на Семенов день: о народных приметах 16 февраля читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Семенов день лениться, чтобы не упустить семейное счастье и достаток. Поэтому крестьяне на Починки с раннего утра работали всей семьей, чтобы встретить весну подготовленными. Нельзя 16 февраля спорить и ругаться – по приметам можно провести весь год в склоках и скандалах. Нельзя в Семенов день давать или брать в долг – это плохая примета, в долгах можно провести весь год. По народным приметам нельзя носить в Семенов день одежду черного цвета – можно привлечь в дом несчастье. Народные приметы Много примет на Семена и Анну связано и с погодой. Например, похолодает, если дым или пар над замерзшей рекой стелется. Надвигается метель, если кошка скребется в Семенов день, а если 16 февраля повалит снег – это верная примета, что лето будет холодным и дождливым. Весна будет поздней, если птицы в Семенов день молчат, а если с утра чирикают, особенно воробьи – это примета, что весна рано наступит. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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религия , справки , общество
религия , справки , общество
Приметы на Семенов день 2024: что нельзя делать 16 февраля?
12:37 15.02.2024 (обновлено: 12:46 15.02.2024)
Православная церковь 16 февраля поминает Симеона Богоприимца и Анну пророчицу, образы которых связаны с праздником Сретения Господня
В народном календаре 16 февраля, с которым связано много примет и запретов, называют Семенов день, "Семен и Анна", "Починки" или "Хранитель младенцев".
Что нельзя делать на Семенов день: о народных приметах 16 февраля читайте в Sputnik Грузия.
По народным приметам нельзя в Семенов день лениться, чтобы не упустить семейное счастье и достаток. Поэтому крестьяне на Починки с раннего утра работали всей семьей, чтобы встретить весну подготовленными.
Нельзя 16 февраля спорить и ругаться – по приметам можно провести весь год в склоках и скандалах.
Нельзя в Семенов день давать или брать в долг – это плохая примета, в долгах можно провести весь год.
По народным приметам нельзя носить в Семенов день одежду черного цвета – можно привлечь в дом несчастье.
Много примет на Семена и Анну связано и с погодой. Например, похолодает, если дым или пар над замерзшей рекой стелется.
Надвигается метель, если кошка скребется в Семенов день, а если 16 февраля повалит снег – это верная примета, что лето будет холодным и дождливым.
Весна будет поздней, если птицы в Семенов день молчат, а если с утра чирикают, особенно воробьи – это примета, что весна рано наступит.
Материал подготовлен на основе открытых источников.