https://sputnik-georgia.ru/20240216/v-tbilisi-avtomobil-upal-v-kuru-s-mosta--na-meste-rabotayut-vodolazy-286341343.html

В Тбилиси автомобиль упал в Куру с моста – на месте работают водолазы

В Тбилиси автомобиль упал в Куру с моста – на месте работают водолазы

Ночью вечером в четверг автомобиль протаранил ограждение на Метехском мосту и упал в реку 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T00:08+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Спасатели и водолазы ведут поиски по меньшей мере одного человека в реке Кура в Тбилиси, после падения в реку легкового автомобиля, сообщает телекомпания "Рустави 2". По словам очевидцев происшествия, поздно вечером в четверг автомобиль протаранил ограждение на Метехском мосту и упал в реку. На данный момент неизвестно, сколько человек было в машине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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