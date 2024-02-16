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В Тбилиси автомобиль упал в Куру с моста – на месте работают водолазы
В Тбилиси автомобиль упал в Куру с моста – на месте работают водолазы
Ночью вечером в четверг автомобиль протаранил ограждение на Метехском мосту и упал в реку 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T00:08+0400
2024-02-16T00:08+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Спасатели и водолазы ведут поиски по меньшей мере одного человека в реке Кура в Тбилиси, после падения в реку легкового автомобиля, сообщает телекомпания "Рустави 2". По словам очевидцев происшествия, поздно вечером в четверг автомобиль протаранил ограждение на Метехском мосту и упал в реку. На данный момент неизвестно, сколько человек было в машине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
В Тбилиси автомобиль упал в Куру с моста – на месте работают водолазы
00:08 16.02.2024 (обновлено: 00:09 16.02.2024)
Ночью вечером в четверг автомобиль протаранил ограждение на Метехском мосту и упал в реку
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Спасатели и водолазы ведут поиски по меньшей мере одного человека в реке Кура в Тбилиси, после падения в реку легкового автомобиля, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По словам очевидцев происшествия, поздно вечером в четверг автомобиль протаранил ограждение на Метехском мосту и упал в реку.
На данный момент неизвестно, сколько человек было в машине.