https://sputnik-georgia.ru/20240217/kurs-lari-dollar-286365638.html

Курс лари на субботу – 2,6432 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,6432 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0021 лари по отношению к доллару 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T09:41+0400

2024-02-17T09:41+0400

2024-02-17T09:41+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 февраля в размере 2,6432 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0021 лари по отношению к доллару.

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