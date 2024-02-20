https://sputnik-georgia.ru/20240220/chto-stalo-prichinoy-tragedii-v-shovi-zaklyuchenie-shveytsarskikh-ekspertov-razveyalo-mify-286426910.html

Что стало причиной трагедии в Шови? Заключение швейцарских экспертов развеяло мифы

Что стало причиной трагедии в Шови? Заключение швейцарских экспертов развеяло мифы

Швейцарские эксперты подтвердили предварительное заключение грузинских коллег 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T16:01+0400

2024-02-20T16:01+0400

2024-02-20T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Главной причиной схода оползя на высокогорном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) швейцарские эксперты назвали климатические изменения, подтвердив предварительное заключение грузинских коллег и развеяв тем самым мифы и дезинформацию, заявила председатель парламентского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе. Оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови днем 3 августа 2023 года, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек, погибли более 30 человек. Специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии осуществили экспедицию на ледник Буба и на основе полученных данных подготовили первичную оценку. Параллельно было оформлено соглашение о сотрудничестве со швейцарской компанией Geotesti, которая имеет многолетний опыт работы в направлении оценки подобных стихийных явлений. "Парктически можно сказать, что швейцарские эксперты, которые имеют большой, многолетний и квалифицированный опыт наблюдения за этими процессами и подготовки экспертного анализа, один в один подтвердили заключения и анализы, которые были подготовлены грузинскими экспертами – экспертами министерства окружающей среды в прошлом году", – отметила Битадзе.Спекуляции неприемлемы – министр осудил ряд заявлений о стихии на западе Грузии >> Как отметила Битадзе, заключение швейцарских экспертов выявило четыре лжи, которые, по ее словам, распространялись среди населения и которые ставили целью как очернение ситуации, так и введение населения в заблуждение. Миф первыйПервое – это то, что якобы на реке Бубисцкали в течение нескольких дней скапливались осадки и что это вызывало запружение реки, что, по словам Битадзе, чистая ложь. Это и было подтверждено швейцарскими экспертами. Причиной случившегося стало интенсивное таяние ледника на фоне климатических изменений, что является вызовом для всего мира. В результате таяния ледника у истока реки произошел обвал, который поспособствовал формированию селевых потоков и оползня.Геологически опасные места в Грузии будут отмечаться на картах>>Швейцарскими экспертами также были подтверждены предварительные данные агентства касательно скорости селевых потоков, что еще раз подтверждает, что вся информация, которая распространялась министерством и государством, является однозначно правильной, отметила Битадзе. "В том числе подтвердилась информация, что селевой поток, который был вызван таянием ледника, а затем уже развитием других процессов, достиг места трагедии примерно за 7-10 минут", – заявила Битадзе. Миф второйВторая информация, которая активно распространялась, была связана с незаконной вырубкой леса. "Мы и тогда опровергали эту информацию. Но с целью навредить процессу и стране в целом активно распространялась информация, что причиной была незаконная вырубка леса, что произошла эрозия почвы и что якобы осадки вызвали оползень. Никакие факты вырубки леса не были и не могли быть зафиксированы на месте, поскольку там физически нет леса, что также подтверждено швейцарскими экспертами", – отметила она.Третий миф Третья ложная, по словам Битадзе, связана с тем, что масштабную стихию смогло бы сдержать капитальное сооружение, которого не было на месте трагедии. Четвертый мифЧетвертый, самый распространенный миф, по словам Битадзе, касался системы тревоги. Битадзе отметила, что на самом деле система тревоги является одним из компонентов системы предварительного и раннего оповещения, которые часто не могут быть применены в геологически активных случаях. "Швейцарские эксперты также развеяли эту ложную информацию и миф, которые, к сожалению, часто твердят наши политические партии, и подтвердили, что система тревоги в отношении трагедии и масштабной стихии, которая была развита в Шови, не позволили бы нам избежать масштабов и результатов трагедии", – заявила Битадзе. После трагедии в Шови грузинская оппозиция обвинила власти страны, заявив, что люди не погибли бы, если бы работала система раннего оповещения и всех вовремя эвакуировали. Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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