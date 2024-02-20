https://sputnik-georgia.ru/20240220/kurs-lari-dollar-286409658.html

Курс лари на вторник – 2,6449 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,6449 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T09:20+0400

2024-02-20T09:20+0400

2024-02-20T09:20+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 февраля в размере 2,6449 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару.

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