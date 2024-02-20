https://sputnik-georgia.ru/20240220/kurs-lari-dollar-286409658.html
Курс лари на вторник – 2,6449 GEL/$
Курс лари на вторник – 2,6449 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T09:20+0400
2024-02-20T09:20+0400
2024-02-20T09:20+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 февраля в размере 2,6449 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на вторник – 2,6449 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 февраля в размере 2,6449 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару.