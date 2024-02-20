https://sputnik-georgia.ru/20240220/rokirovka-vzamen-khoda-konem--perestanovki-na-politicheskoy-stsene-gruzii-286442705.html

Рокировка взамен хода конем – перестановки на политической сцене Грузии

Рокировка взамен хода конем – перестановки на политической сцене Грузии

Как только ни обыгрывала грузинская пресса перестановку во власти двух Ираклиев – Гарибашвили и Кобахидзе! Но наиболее емким колумнисту Sputnik показался... 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T22:40+0400

2024-02-20T22:40+0400

2024-02-20T22:40+0400

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Судя по всему, именно такую цель и преследовал автор упомянутой кадровой комбинации. В шахматах ее называют рокировкой. И чтобы осуществить этот ход, надо предварительно освободить пространство – вывести все фигуры между королем и ладьей. Но это в шахматах. На грузинской политической доске все выглядит совершенно иначе: никто никаких фигур не трогает, через их голову прямо меняют местами ладьи. А король остается на своем месте! "Тогда в чем смысл рокировки?" – недоуменно спросит въедливый читатель. А смысл, похоже, как раз-таки в том, что король не сдвинулся с места и развеял последние сомнения в том, кто он. Подобными комбинациями Бидзина Иванишвили очень напоминает одного из своих именитых предшественников – непревзойденного виртуоза такого рода ходов Эдуарда Шеварднадзе. Иное дело, что дают эти перестановки социуму, если рассматривать население Грузии не как формируемую на время выборов общность под названием избиратели, а как вечное и непреходящее понятие народ? Даже не будучи поклонником националов, трудно не согласиться с генеральным секретарем этой партии, неисправимым радикалом Петре Цискаришвили: "Сменой имен при дворе Иванишвили для грузинских граждан ничего не меняется". Собственно, данное мнение совпадает с позицией большинства политиков и экспертов. Разнятся разве что интонации. Кое-кто откровенно злорадствует, есть такие, что сожалеют, но в основном все безучастно констатируют сам факт. "Могу наверняка вам сказать, что это кадровое изменение ситуацию в стране не изменит, все будет по-прежнему", – уверен столь опытный политолог, как Вахтанг Дзабирадзе. Иванишвили в политике настоящий гроссмейстер – премьер Грузии >>Но самое примечательное, что подобная констатация факта, кажется, полностью устраивает нового, почетного председателя "Грузинской мечты". Многие комментаторы уже без обиняков говорят: какая разница, кто какой пост занимает во власти, если все решения принимает он – Бидзина Иванишвили?! Возможно, опасение утратить влияние на правящую команду, заставившее, судя по всему, Иванишвили третий раз вернуться в политику, имело под собой основания. Сейчас, когда фотографии Гарибашвили практически исчезли с газетных полос, вспомним, насколько плотно они заполонили все периодические издания. Его безоговорочно подавали как автора, инициатора и организатора всех позитивных перемен в стране. В этом смысле второй Ираклий (не путать с Ираклием Вторым!) пока воспринимается в должности премьера гораздо скромнее. Есть и версии попроще. Дескать, правящая партия и ее почетный председатель хотят загрузить прессу разгадыванием кадровых головоломок, перенеся на них внимание с действительно острых проблем. Или вот еще довольно убедительный аргумент: в ходе "рокировки" расчет сделан на то, что Гарибашвили с его раскрученным имиджем удастся поднять к выборам рейтинг "Мечты". Почему Гарибашвили ушел в отставку – ответ Иванишвили>>Между прочим, в конце декабря Иванишвили говорил, что основанная им партия способна уверенно собрать 60% голосов избирателей. Теперь правящие лидеры озвучивают рейтинг на уровне 75%. Скачок они объясняют слабостью оппозиции. Но, согласитесь, если Гарибашвили и на посту руководителя "Мечты" применит свои, так и не разгаданные никем из специалистов методики стремительного роста экономики, рейтинг вполне может оказаться и на порядок выше… Впрочем, 60% с точки зрения демократии тоже настораживает. Законопослушных грузинских граждан слабость оппозиции, пусть порой даже вызывающей раздражение, не только не радует, но и пугает. Кое-кто из аналитиков уже подметил, что власть в этих условиях стала заигрывать с ультраконсервативными силами, наподобие "Альт-Инфо". "Общественность не желает, чтобы в Грузии человеку, подавшему голос, в кровь разбивали нос!" – замечает Паата Закареишвили. И это далеко не художественная метафора. В принципе, экспертам давно ясно, что "Мечту" устраивает перевод предвыборной партии в глухой эндшпиль. И потому для всех гораздо интересней и важней, что же намерены предпринять в этой ситуации оппозиционные силы. После присвоения Грузии кандидатского статуса подавляющая часть оппозиции лишилась главного аргумента и откровенно опустила руки. Эффект мостовой – почему Иванишвили заменил Гарибашвили >>У политологов не вызывает сомнений, что требуется крупная перегруппировка сил. Но как? Показательно, что в качестве критерия для объединения усилий тех или иных партий эксперты рассматривают численность поддерживающего их электората. Для политических субъектов, не имеющих четкой (а подчас и никакой) идеологической платформы, это воспринимается естественно. Но не надо забывать, что политика – не арифметика, и случайные слагаемые в сумме могут неожиданно и легко обнулить друг друга. Даже трудно представить, как плодотворно сотрудничать, скажем, "Лело" и партии Георгия Гахария?! Между тем такого рода варианты активно фигурируют в информационном пространстве. Еще более туманно выглядит версия выхода на выборы единым фронтом Мамуки Хазарадзе, Саломе Зурабишвили и Ники Мелия. Сами лидеры существующих и вновь создаваемых партий, как, например, Ника Гварамия, предпочитают пока ограничиваться обтекаемыми фразами и многозначительными намеками. Интрига недомолвок явно пробуждает у избирателей больший интерес, чем конкретное заявление с непредсказуемыми последствиями. Почти все претенденты на представительство в парламенте охотно говорят о солидарности и единстве, но не спешат информировать, с кем конкретно они готовы солидаризироваться. Создается ощущение, будто опасаются своим заявлениям отпугнуть и без того малочисленный электорат, а потому предпочитают красноречивые недомолвки. Во власти Грузии происходят странные перестановки – политологМежду тем, как предостерегает Вахтанг Дзабирадзе, если такие оппозиционные партии не определяться в самое ближайшее время, любые разговоры о преодолении 5%-го барьера окажутся бессмысленными. Вдобавок, политолог явно не готов представить Саломе Зурабишвили в роли единого лидера от оппозиции. Серьезные претензии на власть выказывает "Лело", но они не выходят за рамки голых слов. Партия заведомо пытается подать себя в ранге "третьей силы", хотя в одиночку она, по мнению большинства аналитиков, может вообще остаться без депутатских мандатов. Главным соперником Хазарадзе выступает "Для Грузии" Георгия Гахария. По правде сказать, средствами информации название переведено на русский язык не очень удачно, скорее бы – "Во имя Грузии". Тем не менее, не делая агрессивных потуг, эта партия уже стала реально третьей на местных выборах. Если б не роковое стечение обстоятельств (внезапное появление Саакашвили), она явно была способна набрать, как минимум, вдвое больше голосов. "Это подготовка к выборам" – политолог об отставке ГарибашвилиИ это действительно своего рода феномен для грузинской политики. После своего добровольного ухода с поста премьера Гахария фактически держится в тени, однако его имя не перестает фигурировать в средствах массовой информации. Паата Закареишвили рассматривает его в качестве одного из главных врагов нынешнего фаворита - "Грузинской мечты". Гахария со своей партией, безусловно, заслуживают нашего отдельного анализа. Многие комментаторы предсказывают, что лидер "За Грузию" и его единомышленники, как и в преддверии местных выборов, окажутся под перекрестным огнем и "Мечты", и "Нацдвижения". С другой стороны, это – что вполне логично – может сослужить и добрую службу. Поясню. Основная борьба, как полагают специалисты, развернется за неопределившегося избирателя. А он в основном колеблется, просто потому что не желает отдавать голос ни за националов, ни за мечтателей. Что, если Гахария ближе к выборам совершит ход конем?.. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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аналитика, грузия, общество, бидзина иванишвили, георгий гахария, мамука хазарадзе, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, колумнисты, политика