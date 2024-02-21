https://sputnik-georgia.ru/20240221/dokument-kotorym-my-mozhem-gorditsya---pervoy-konstitutsii-gruzii-ispolnilos-103-goda-286452267.html

"Документ, которым мы можем гордиться" – первой Конституции Грузии исполнилось 103 года

"Документ, которым мы можем гордиться" – первой Конституции Грузии исполнилось 103 года

Действующая Конституция Грузии полностью разделяет дух своей предшественницы, отметил глава парламента 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T12:02+0400

2024-02-21T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Первая Конституция Грузии является политическим документом, который четко отражает прогрессивность правящей элиты и грузинского общества того времени, говорится в заявлении председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили. Конституция Демократической республики Грузия была принята 21 февраля 1921 года – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма. Глава грузинского законодательного органа поздравил всех граждан страны с этой датой. Как отметил глава парламента, действующая Конституция Грузии полностью разделяет дух своей предшественницы и с поправками 2017 года стала одним из самых передовых, по-настоящему европейских документов по государственному устройству и защите прав человека. "Именно такая Конституция определяет условия, необходимые для развития нашей страны, защищенную и законную среду. Я поздравляю каждого гражданина Грузии с сегодняшним днем, как с самой важной датой нашей государственности", – заявил Папуашвили. Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени, документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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