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"Документ, которым мы можем гордиться" – первой Конституции Грузии исполнилось 103 года
"Документ, которым мы можем гордиться" – первой Конституции Грузии исполнилось 103 года
Действующая Конституция Грузии полностью разделяет дух своей предшественницы, отметил глава парламента 21.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Первая Конституция Грузии является политическим документом, который четко отражает прогрессивность правящей элиты и грузинского общества того времени, говорится в заявлении председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили. Конституция Демократической республики Грузия была принята 21 февраля 1921 года – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма. Глава грузинского законодательного органа поздравил всех граждан страны с этой датой. Как отметил глава парламента, действующая Конституция Грузии полностью разделяет дух своей предшественницы и с поправками 2017 года стала одним из самых передовых, по-настоящему европейских документов по государственному устройству и защите прав человека. "Именно такая Конституция определяет условия, необходимые для развития нашей страны, защищенную и законную среду. Я поздравляю каждого гражданина Грузии с сегодняшним днем, как с самой важной датой нашей государственности", – заявил Папуашвили. Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени, документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили
"Документ, которым мы можем гордиться" – первой Конституции Грузии исполнилось 103 года
12:02 21.02.2024 (обновлено: 12:24 21.02.2024)
Действующая Конституция Грузии полностью разделяет дух своей предшественницы, отметил глава парламента
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Первая Конституция Грузии является политическим документом, который четко отражает прогрессивность правящей элиты и грузинского общества того времени, говорится в заявлении председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили.
Конституция Демократической республики Грузия была принята 21 февраля 1921 года – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма. Глава грузинского законодательного органа поздравил всех граждан страны с этой датой.
"В этот самый день в 1921 году учредительное собрание независимой демократической Республики Грузия приняло первую Конституцию страны. Мы можем гордиться этим политическим документом, принятым столетие назад, который четко отражает прогрессивность правящей элиты Грузии и грузинского общества того времени, его европеизм и демократию", – отметил Папуашвили.
Как отметил глава парламента, действующая Конституция Грузии полностью разделяет дух своей предшественницы и с поправками 2017 года стала одним из самых передовых, по-настоящему европейских документов по государственному устройству и защите прав человека.
"Именно такая Конституция определяет условия, необходимые для развития нашей страны, защищенную и законную среду. Я поздравляю каждого гражданина Грузии с сегодняшним днем, как с самой важной датой нашей государственности", – заявил Папуашвили.
Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени, документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления.