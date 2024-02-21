Развитие Грузии не будет успешным без участия диаспоры – видеомост
16:55 21.02.2024 (обновлено: 17:45 21.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerВидеомост на тему: "Грузинская диаспора России и ее связи с родиной"
© photo: Sputnik / Stringer
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Участники видеомоста Тбилиси-Москва выразили надежду, что в этом году будет упрощен вопрос предоставления гражданства Грузии этническим грузинам
ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Грузинская диаспора России является крупнейшей грузинской диаспорой в мире, и одна из ее главных проблем – предоставление грузинского гражданства, заявили участники видеомоста Тбилиси-Москва, состоявшегося в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Участники видеомоста "Грузинская диаспора России и ее связи с Родиной" со стороны Тбилиси: председатель Союза обществ взаимоотношений Грузии с Россией, доктор филологических наук Нана Цителашвили, врач, народный дипломат Гия Сулаквелидзе, директор Тбилисской кардиологической больницы Теймураз Шенгелия и журналист Заза Давитая. Из Москвы на связи был президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе.
Основной темой обсуждения стали проблемы диаспоры, ее связи с Родиной, возможное приглашение официальных властей на мероприятия диаспоры в Москве и другие актуальные вопросы.
© photo: Sputnik / StringerВидеомост на тему: "Грузинская диаспора России и ее связи с родиной"
Видеомост на тему: "Грузинская диаспора России и ее связи с родиной"
© photo: Sputnik / Stringer
Со стороны неправительственной организации Союз обществ взаимоотношений Грузии с Россией поступило предложение активно развивать отношения между правительством Грузии и грузинской диаспорой России. Как отметила Нана Цителашвили, главным приоритетом организации является сотрудничество с властями Грузии, особенно с министерством иностранных дел, Минюстом и парламентским комитетом по делам диаспоры и Кавказа парламента. Только так можно решить важные для грузинской диаспоры вопросы.
"На форуме диаспоры, состоявшемся в прошлом году, первые лица Грузии подчеркнули, что развитие страны не будет успешным и полноценным без участия грузинской диаспоры. Самое главное сейчас – это восстановление грузино-российских отношений и тесная связь с диаспорой, потому что диаспора является гарантом мира в Грузии и ее европейского развития", – сказал Цителашвили.
Как отметил президент Грузинской Федеральной национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе, сегодня грузинская диаспора в России – одна из крупных общественных площадок, которая выделяется и является образцовой среди других национальных диаспор в Российской Федерации.
По словам Цецхладзе, грузинская диаспора в России возрождается и укрепляется, она сохранила грузинские традиции и культуру. Это крупнейшая грузинская диаспора в мире, которая работает по многовекторным направлениям, включая сохранение грузинской идентичности, языка и культуры.
"Одной из важнейших проблем, с которыми сегодня сталкивается грузинская диаспора, является вопрос предоставления гражданства Грузии этническим грузинам. Нам часто приходится говорить на эту тему", – сказал Цецхладзе.
Он выразил надежду, что при совместной работе, привлечении партнеров и, конечно же, решении властей Грузии, в этом году будет упрощен вопрос предоставления гражданства Грузии этническим грузинам. А также будет разработана программа, которая поможет им вернуться на родину и интегрироваться.
На встрече Гия Сулаквелидзе выразил готовность подписать меморандум о сотрудничестве между Союзом обществ взаимоотношений Грузии с Россией и Грузинской Федеральной национально-культурной автономией в России.
Союз обществ взаимоотношений Грузии с Россией был создана в 2006 году "с целью упрочения позитивных отношений между двумя странами". НПО объединяет представителей из самых разных сфер деятельности. Союз занимался организацией ряда культурных мероприятий в Грузии: Дни Маяковского, Дни Александра Грибоедова и Нино Чавчавадзе и других.
© photo: Sputnik / StringerВидеомост на тему: "Грузинская диаспора России и ее связи с родиной"
Видеомост на тему: "Грузинская диаспора России и ее связи с родиной"
© photo: Sputnik / Stringer
Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России (ФГНКА) – единственное в России грузинское диаспорное объединение федерального уровня. Является формой национально-культурного самоопределения грузин, проживающих в России, в целях самостоятельного решения вопросов сохранения их самобытности, развития языка, образования, национальной культуры. Существует с января 2016 года.