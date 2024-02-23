https://sputnik-georgia.ru/20240223/vpervye-na-kavkaze---gruzinskie-vrachi-provedut-operatsiyu-pri-pomoschi-robota-286504258.html
Впервые на Кавказе - грузинские врачи проведут операцию при помощи робота
Впервые на Кавказе - грузинские врачи проведут операцию при помощи робота
Для того, чтобы провести операцию медики готовились 10 лет 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T15:25+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузинские медики с 26 февраля впервые не только в Грузии, но и в Кавказском регионе начнут внедрять робот-ассистированную хирургию, сообщает MMT-госпиталь. К этому дню врачи клиники готовились последние 10 лет, первую инновационную операцию проведет профессор Гурам Каразанашвили. Проведение операции стало возможно после того, как в клинике появилась новейшая робот-ассистированная хирургическая система — TOUMAI SERGI AI SYSTEM. Грузинские врачи прошли соответствующую переподготовку в США и Китае. TOUMAI SERGI AI SYSTEM – является первым роботом, с помощью которого были проведены сложнейшие операции дистанционно - на расстоянии 12 тысячи километров. Этот уникальный пример подтверждает, что данному ультрасовременному роботу можно доверять. Робот-ассистированная хирургия практически полностью заменила традиционные, открытые или лапароскопические операции в ряде сфер из-за того, что данный метод более гибкий, требует минимального разреза и имеет высшее качество видимости. Все это влияет как на успешное проведение операции, так и на быстрое выздоровление. В США, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Голландии этот метод применяют в таких направлениях, как: урология, кардиология, гинекология и так далее. Грузинские врачи уверены, что с помощью внедрения этого метода сектор здравоохранения Грузии займет достойное место на международной карте стран, внедряющих новейшие технологии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, сша, тбилиси
Впервые на Кавказе - грузинские врачи проведут операцию при помощи робота
Для того, чтобы провести операцию медики готовились 10 лет
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузинские медики с 26 февраля впервые не только в Грузии, но и в Кавказском регионе начнут внедрять робот-ассистированную хирургию, сообщает MMT-госпиталь.
К этому дню врачи клиники готовились последние 10 лет, первую инновационную операцию проведет профессор Гурам Каразанашвили. Проведение операции стало возможно после того, как в клинике появилась новейшая робот-ассистированная хирургическая система — TOUMAI SERGI AI SYSTEM.
Грузинские врачи прошли соответствующую переподготовку в США и Китае.
TOUMAI SERGI AI SYSTEM – является первым роботом, с помощью которого были проведены сложнейшие операции дистанционно - на расстоянии 12 тысячи километров. Этот уникальный пример подтверждает, что данному ультрасовременному роботу можно доверять.
Робот-ассистированная хирургия практически полностью заменила традиционные, открытые или лапароскопические операции в ряде сфер из-за того, что данный метод более гибкий, требует минимального разреза и имеет высшее качество видимости. Все это влияет как на успешное проведение операции, так и на быстрое выздоровление.
В США, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Голландии этот метод применяют в таких направлениях, как: урология, кардиология, гинекология и так далее.
"Робот-ассистированная хирургия – это новая эра для Кавказского региона и является начальным этапом внедрения медицинских технологий будущего в Грузии", - говорится в заявлении госпиталя.
Грузинские врачи уверены, что с помощью внедрения этого метода сектор здравоохранения Грузии займет достойное место на международной карте стран, внедряющих новейшие технологии.