https://sputnik-georgia.ru/20240226/primety-na-kirillov-den-2024-chto-nelzya-delat-27-fevralya-286549044.html

Приметы на Кириллов день 2024: что нельзя делать 27 февраля?

Приметы на Кириллов день 2024: что нельзя делать 27 февраля?

Православная церковь 27 февраля поминает святого равноапостольного Кирилла, учителя словенского – борца за христианскую веру и просветителя славян, жившего в... 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T14:44+0400

2024-02-26T14:44+0400

2024-02-26T14:55+0400

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В народе 27 февраля называют Кириллов день, или Кирилл Весноуказчик, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать на Кириллов день и о народных приметах 27 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Кириллов день ходить по свежему снегу, чтобы по жизни и в делах не возникли препятствия. Нельзя 27 февраля грустить, думать о плохом, злиться и ссориться – по приметам можно весь год провести в конфликтах и слезах. В Кириллов день нельзя посещать салон красоты и стоматолога – это плохая примета, можно привлечь неприятности и болезни. По народным приметам нельзя 27 февраля кормить остатками хлеба животных и птиц – это может привести к горю в семье. Народные приметы Ожидается снегопад, если в Кириллов день небо на восходе чистое и яркое, а если 27 февраля выдалась солнечная погода – по приметам предстоят сильные морозы. По народным приметам весна скоро наступит, если в Кириллов день раскричались птицы. Лето ожидается жарким и засушливым, если в Кириллов день морозно, а если 27 февраля на полях большие сугробы – это верная примета, что урожай зерновых будет богатый. Материал подготовлен на основе открытых источников

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