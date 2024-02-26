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Саакашвили не был отправлен - гендиректор "Вивамеди"
Саакашвили не был отправлен - гендиректор "Вивамеди"
Никто не может подтвердить, что Михаил Саакашвили был отравлен, отметила Нино Надирадзе 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T12:13+0400
2024-02-26T12:13+0400
2024-02-26T12:13+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не был отправлен, что доказано рядом клинических исследований, заявила Нино Надирадзе, генеральный директор клиники "Вивамеди", в которой он проходит лечение.Немецкая лаборатория "Лимбах" в апреле 2023 года опровергла версию отравления тяжелыми металлами экс-президента Саакашвили. На обратном настаивали в том числе американские врачи, которых сторона защиты пригласила в качестве экспертов, чтобы убедить суд в необходимости освобождения Саакашвили по состоянию здоровья. По ее словам, Саакашвили никто не лечил от отравления, поэтому в случае, если допустить, что отравление все-таки было, то пациент бы не смог самоизлечиться. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Каладзе рассказал, когда Саакашвили выйдет на свободу>>В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. В настоящее время Саакашвили лечится в тбилисской клинике "Вивамеди", куда попал после долгой голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается дистанционно в прямом эфире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, михаил саакашвили, политика
новости, грузия, михаил саакашвили, политика
Саакашвили не был отправлен - гендиректор "Вивамеди"
Никто не может подтвердить, что Михаил Саакашвили был отравлен, отметила Нино Надирадзе
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не был отправлен, что доказано рядом клинических исследований, заявила Нино Надирадзе, генеральный директор клиники "Вивамеди", в которой он проходит лечение.
Немецкая лаборатория "Лимбах" в апреле 2023 года опровергла версию отравления тяжелыми металлами экс-президента Саакашвили. На обратном настаивали в том числе американские врачи, которых сторона защиты пригласила в качестве экспертов, чтобы убедить суд в необходимости освобождения Саакашвили по состоянию здоровья.
"Мы категорически отрицаем факт отравления и подтверждаем это рядом клинических и лабораторных исследований. Никакого отравления не было, никто этого не может подтвердить, даже приглашенные ими эксперты, наша немецкая школа тоже это отрицает. Мы не будем ввязываться в политические игры", - сказала Надирадзе в эфире телекомпании "Имеди".
По ее словам, Саакашвили никто не лечил от отравления, поэтому в случае, если допустить, что отравление все-таки было, то пациент бы не смог самоизлечиться.
"Мы не лечили отравление. Самоисцеление в это время не происходит. Существуют совершенно разные клинические, визуальные, лабораторные, инструментальные проявления при отравлении тем или иным веществом", - сказала Надирадзе.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.
В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды.
В настоящее время Саакашвили лечится в тбилисской клинике "Вивамеди", куда попал после долгой голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается дистанционно в прямом эфире.