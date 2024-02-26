Сколько машин в Тбилиси, или как спасти город от пробок – фото
Две самые загруженные и активные магистрали в Тбилиси – это дороги по обе стороны набережной реки Кура.
Две самые загруженные и активные магистрали в Тбилиси – это дороги по обе стороны набережной реки Кура.
С утра и до вечера тут всегда много машин, так как по дорогам вдоль набережной они перемещаются между разными районами города.
С утра и до вечера тут всегда много машин, так как по дорогам вдоль набережной они перемещаются между разными районами города.
Даже в выходные дни машин на набережной много, что уж говорить о буднях.
Даже в выходные дни машин на набережной много, что уж говорить о буднях.
В рабочие дни машин еще больше, нередко в таких пробках можно простоять час, а то и больше.
В рабочие дни машин еще больше, нередко в таких пробках можно простоять час, а то и больше.
Что сделать, чтобы избавиться от проблемы пробок на дорогах?
Что сделать, чтобы избавиться от проблемы пробок на дорогах?
Как считает мэр столицы Каха Каладзе, это практически невозможно в условиях растущего количества автомобилей в Тбилиси.
Как считает мэр столицы Каха Каладзе, это практически невозможно в условиях растущего количества автомобилей в Тбилиси.
По словам мэра, в обычные дни по дорогам Тбилиси передвигается около 650 тысяч автомобилей в сутки.
По словам мэра, в обычные дни по дорогам Тбилиси передвигается около 650 тысяч автомобилей в сутки.
Мэрия пытается сделать более популярным общественный транспорт и развивает инфраструктуру.
Мэрия пытается сделать более популярным общественный транспорт и развивает инфраструктуру.
Но не все автовладельцы горят желанием сразу пересесть в автобусы или метро, даже если они теряют время в пробках.
Но не все автовладельцы горят желанием сразу пересесть в автобусы или метро, даже если они теряют время в пробках.
С целью разгрузки магистралей от машин в Тбилиси ввели некоторые новые ограничения.
С целью разгрузки магистралей от машин в Тбилиси ввели некоторые новые ограничения.
Например, с 1 января 2024 года в Тбилиси ограничили движение грузовых автомобилей в часы пик, запретив им перемещаться с 08:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера.
Например, с 1 января 2024 года в Тбилиси ограничили движение грузовых автомобилей в часы пик, запретив им перемещаться с 08:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера.
Но такие решения не могут увеличить пропускную способность улиц в центре города, для этого дороги надо расширять, а такой возможности нет.
Но такие решения не могут увеличить пропускную способность улиц в центре города, для этого дороги надо расширять, а такой возможности нет.
По дорогам Грузии и Тбилиси передвигается огромное количество автомобилей старше 10 лет. Их, по данным МВД, около 88 процентов от общего числа всех машин.
По дорогам Грузии и Тбилиси передвигается огромное количество автомобилей старше 10 лет. Их, по данным МВД, около 88 процентов от общего числа всех машин.
Кстати, огромное количество машин на набережной города порождает и соответствующую инфраструктуру – вдоль магистралей расположены заправки и автосервисы.
Кстати, огромное количество машин на набережной города порождает и соответствующую инфраструктуру – вдоль магистралей расположены заправки и автосервисы.
На дорогах по прежнему преобладают машины с бензиновыми двигателями, на втором месте – дизельные. А самая распространенная марка – Мерседес, на втором и третьем местах – Тойота и Форд.
На дорогах по прежнему преобладают машины с бензиновыми двигателями, на втором месте – дизельные. А самая распространенная марка – Мерседес, на втором и третьем местах – Тойота и Форд.