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Сколько машин в Тбилиси, или как спасти город от пробок – фото
Сколько машин в Тбилиси, или как спасти город от пробок – фото
По дорогам Грузии передвигаются сотни тысяч машин в день. Больше трети всех зарегистрированных автомобилей находится в Тбилиси 26.02.2024, Sputnik Грузия
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По данным статистики, в Грузии зарегистрировано более 1,6 миллиона машин, из них почти около 1,4 миллиона – легковых. На дорогах Тбилиси проблема пробок год от года становится все более актуальной.
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машины, автомобили, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото
машины, автомобили, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото

Сколько машин в Тбилиси, или как спасти город от пробок – фото

15:14 26.02.2024 (обновлено: 15:37 26.02.2024)
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По дорогам Грузии передвигаются сотни тысяч машин в день. Больше трети всех зарегистрированных автомобилей находится в Тбилиси
По данным статистики, в Грузии зарегистрировано более 1,6 миллиона машин, из них почти около 1,4 миллиона – легковых. На дорогах Тбилиси проблема пробок год от года становится все более актуальной.
© photo: Sputnik / Stringer

Две самые загруженные и активные магистрали в Тбилиси – это дороги по обе стороны набережной реки Кура.

Две самые загруженные и активные магистрали в Тбилиси – это дороги по обе стороны набережной реки Кура. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Две самые загруженные и активные магистрали в Тбилиси – это дороги по обе стороны набережной реки Кура.

© photo: Sputnik / Stringer

С утра и до вечера тут всегда много машин, так как по дорогам вдоль набережной они перемещаются между разными районами города.

С утра и до вечера тут всегда много машин, так как по дорогам вдоль набережной они перемещаются между разными районами города. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

С утра и до вечера тут всегда много машин, так как по дорогам вдоль набережной они перемещаются между разными районами города.

© photo: Sputnik / Stringer

Даже в выходные дни машин на набережной много, что уж говорить о буднях.

Даже в выходные дни машин на набережной много, что уж говорить о буднях. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Даже в выходные дни машин на набережной много, что уж говорить о буднях.

© photo: Sputnik / Stringer

В рабочие дни машин еще больше, нередко в таких пробках можно простоять час, а то и больше.

В рабочие дни машин еще больше, нередко в таких пробках можно простоять час, а то и больше. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

В рабочие дни машин еще больше, нередко в таких пробках можно простоять час, а то и больше.

© photo: Sputnik / Stringer

Что сделать, чтобы избавиться от проблемы пробок на дорогах?

Что сделать, чтобы избавиться от проблемы пробок на дорогах? - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Что сделать, чтобы избавиться от проблемы пробок на дорогах?

© photo: Sputnik / Stringer

Как считает мэр столицы Каха Каладзе, это практически невозможно в условиях растущего количества автомобилей в Тбилиси.

Как считает мэр столицы Каха Каладзе, это практически невозможно в условиях растущего количества автомобилей в Тбилиси. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Как считает мэр столицы Каха Каладзе, это практически невозможно в условиях растущего количества автомобилей в Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

По словам мэра, в обычные дни по дорогам Тбилиси передвигается около 650 тысяч автомобилей в сутки.

По словам мэра, в обычные дни по дорогам Тбилиси передвигается около 650 тысяч автомобилей в сутки. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

По словам мэра, в обычные дни по дорогам Тбилиси передвигается около 650 тысяч автомобилей в сутки.

© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия пытается сделать более популярным общественный транспорт и развивает инфраструктуру.

Мэрия пытается сделать более популярным общественный транспорт и развивает инфраструктуру. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия пытается сделать более популярным общественный транспорт и развивает инфраструктуру.

© photo: Sputnik / Stringer

Но не все автовладельцы горят желанием сразу пересесть в автобусы или метро, даже если они теряют время в пробках.

Но не все автовладельцы горят желанием сразу пересесть в автобусы или метро, даже если они теряют время в пробках. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но не все автовладельцы горят желанием сразу пересесть в автобусы или метро, даже если они теряют время в пробках.

© photo: Sputnik / Stringer

С целью разгрузки магистралей от машин в Тбилиси ввели некоторые новые ограничения.

С целью разгрузки магистралей от машин в Тбилиси ввели некоторые новые ограничения. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

С целью разгрузки магистралей от машин в Тбилиси ввели некоторые новые ограничения.

© photo: Sputnik / Stringer

Например, с 1 января 2024 года в Тбилиси ограничили движение грузовых автомобилей в часы пик, запретив им перемещаться с 08:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера.

Например, с 1 января 2024 года в Тбилиси ограничили движение грузовых автомобилей в часы пик, запретив им перемещаться с 08:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Например, с 1 января 2024 года в Тбилиси ограничили движение грузовых автомобилей в часы пик, запретив им перемещаться с 08:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера.

© photo: Sputnik / Stringer

Но такие решения не могут увеличить пропускную способность улиц в центре города, для этого дороги надо расширять, а такой возможности нет.

Но такие решения не могут увеличить пропускную способность улиц в центре города, для этого дороги надо расширять, а такой возможности нет. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но такие решения не могут увеличить пропускную способность улиц в центре города, для этого дороги надо расширять, а такой возможности нет.

© photo: Sputnik / Stringer

По дорогам Грузии и Тбилиси передвигается огромное количество автомобилей старше 10 лет. Их, по данным МВД, около 88 процентов от общего числа всех машин.

По дорогам Грузии и Тбилиси передвигается огромное количество автомобилей старше 10 лет. Их, по данным МВД, около 88 процентов от общего числа всех машин. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

По дорогам Грузии и Тбилиси передвигается огромное количество автомобилей старше 10 лет. Их, по данным МВД, около 88 процентов от общего числа всех машин.

© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, огромное количество машин на набережной города порождает и соответствующую инфраструктуру – вдоль магистралей расположены заправки и автосервисы.

Кстати, огромное количество машин на набережной города порождает и соответствующую инфраструктуру – вдоль магистралей расположены заправки и автосервисы. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, огромное количество машин на набережной города порождает и соответствующую инфраструктуру – вдоль магистралей расположены заправки и автосервисы.

© photo: Sputnik / Stringer

На дорогах по прежнему преобладают машины с бензиновыми двигателями, на втором месте – дизельные. А самая распространенная марка – Мерседес, на втором и третьем местах – Тойота и Форд.

На дорогах по прежнему преобладают машины с бензиновыми двигателями, на втором месте – дизельные. А самая распространенная марка – Мерседес, на втором и третьем местах – Тойота и Форд. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

На дорогах по прежнему преобладают машины с бензиновыми двигателями, на втором месте – дизельные. А самая распространенная марка – Мерседес, на втором и третьем местах – Тойота и Форд.

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