https://sputnik-georgia.ru/20240226/skolko-mashin-v-tbilisi-ili-kak-spasti-gorod-ot-probok---foto-286548447.html

Сколько машин в Тбилиси, или как спасти город от пробок – фото

Сколько машин в Тбилиси, или как спасти город от пробок – фото

По дорогам Грузии передвигаются сотни тысяч машин в день. Больше трети всех зарегистрированных автомобилей находится в Тбилиси 26.02.2024, Sputnik Грузия

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По данным статистики, в Грузии зарегистрировано более 1,6 миллиона машин, из них почти около 1,4 миллиона – легковых. На дорогах Тбилиси проблема пробок год от года становится все более актуальной.

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