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Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси

Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси

Sputnik Грузия

Взрыв, вероятно, произошел из-за утечки газа 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T09:11+0400

2024-03-14T09:11+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Взрыв произошел в жилом доме на улице Самтредиа в Тбилиси, повреждено несколько этажей, сообщает телеканал "Имеди".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Инцидент произошел в ночь на четверг на первом этаже жилого дома в коммерческом помещении, где идет ремонт. Взрыв, вероятно, был вызван утечкой природного газа, сообщил журналистам на месте происшествия начальник главного управления пожарно-спасательных сил Тбилиси Леван Муселиани. По его словам, в результате аварии никто не пострадал, население было эвакуировано из жилого дома, а администрация района Дидубе предоставила им временное жилье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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