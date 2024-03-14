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Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси
Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси
Sputnik Грузия
Взрыв, вероятно, произошел из-за утечки газа 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T09:11+0400
2024-03-14T09:11+0400
2024-03-14T09:12+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Взрыв произошел в жилом доме на улице Самтредиа в Тбилиси, повреждено несколько этажей, сообщает телеканал "Имеди".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Инцидент произошел в ночь на четверг на первом этаже жилого дома в коммерческом помещении, где идет ремонт. Взрыв, вероятно, был вызван утечкой природного газа, сообщил журналистам на месте происшествия начальник главного управления пожарно-спасательных сил Тбилиси Леван Муселиани. По его словам, в результате аварии никто не пострадал, население было эвакуировано из жилого дома, а администрация района Дидубе предоставила им временное жилье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси
09:11 14.03.2024 (обновлено: 09:12 14.03.2024)
Взрыв, вероятно, произошел из-за утечки газа
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Взрыв произошел в жилом доме на улице Самтредиа в Тбилиси, повреждено несколько этажей, сообщает телеканал "Имеди".
Инцидент произошел в ночь на четверг на первом этаже жилого дома в коммерческом помещении, где идет ремонт. Взрыв, вероятно, был вызван утечкой природного газа, сообщил журналистам на месте происшествия начальник главного управления пожарно-спасательных сил Тбилиси Леван Муселиани.
По его словам, в результате аварии никто не пострадал, население было эвакуировано из жилого дома, а администрация района Дидубе предоставила им временное жилье.