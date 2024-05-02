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Восемь демонстрантов госпитализированы - беспорядки у парламента Грузии продолжаются
Восемь демонстрантов госпитализированы - беспорядки у парламента Грузии продолжаются
Sputnik Грузия
Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля, последние два дня мирные акции протеста перерастают в беспорядки 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T02:15+0400
2024-05-02T02:15+0400
2024-05-02T02:43+0400
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законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Минздрав Грузии сообщил о госпитализации восьмерых демонстрантов, пострадавших на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента страны в центре Тбилиси. Обстановка на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" накалилась до предела. Демонстранты кидают во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают из двора слезоточивый газ и используют водомет. Молодежь разожгла костры и устроила баррикады у парламента.У пострадавших различные травмы, в том числе раны на лице, голове и разных частях тела. Некоторые получили интоксикацию.К этому времени, семь человек находятся под наблюдением в стационаре, а один выписан. Около парламента мобилизованы 20 бригад "скорой помощи". "Скорая помощь" дежурит в районе проспекта Руставели с начала акций протеста."Десяткам граждан, в том числе одному сотруднику правоохранительных органов, была оказана медицинская помощь на месте. Чаще всего у них были головные боли и жжение в глазах" - говорится в заявлении.Семеро сотрудников МВД пострадали в ходе беспорядков на акциях у парламента Грузии>>Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Последние два дня с вечера мирные акции протеста перерастают в беспорядки. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников министерства.Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта - 30 апреля и 1 мая. Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер>>Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, минздрав, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, парламент грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, минздрав, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, парламент грузии
Восемь демонстрантов госпитализированы - беспорядки у парламента Грузии продолжаются
02:15 02.05.2024 (обновлено: 02:43 02.05.2024)
Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля, последние два дня мирные акции протеста перерастают в беспорядки
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Минздрав Грузии сообщил о госпитализации восьмерых демонстрантов, пострадавших на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента страны в центре Тбилиси.
Обстановка на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" накалилась до предела. Демонстранты кидают во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают из двора слезоточивый газ и используют водомет. Молодежь разожгла костры и устроила баррикады у парламента.
"На данном этапе состояние здоровья пациентов, госпитализированных в лечебное учреждение, удовлетворительное", - говорится в заявлении Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.
У пострадавших различные травмы, в том числе раны на лице, голове и разных частях тела. Некоторые получили интоксикацию.
К этому времени, семь человек находятся под наблюдением в стационаре, а один выписан.
Около парламента мобилизованы 20 бригад "скорой помощи". "Скорая помощь" дежурит в районе проспекта Руставели с начала акций протеста.
"Десяткам граждан, в том числе одному сотруднику правоохранительных органов, была оказана медицинская помощь на месте. Чаще всего у них были головные боли и жжение в глазах" - говорится в заявлении.
Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Последние два дня с вечера мирные акции протеста перерастают в беспорядки. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников министерства.
Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта - 30 апреля и 1 мая. Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.