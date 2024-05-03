https://sputnik-georgia.ru/20240503/v-gruzii-vyrosla-prestupnost-samye-rasprostranennye-prestupleniya-287712923.html

В Грузии выросла преступность: самые распространенные преступления

В Грузии выросла преступность: самые распространенные преступления

Sputnik Грузия

Впервые за долгое время в Грузии были зафиксированы такие преступления, как незаконные аборты, покупка или продажа государственных наград 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T11:58+0400

2024-05-03T11:58+0400

2024-05-03T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Показатель преступности в Грузии в первом квартале 2024 года вырос за год на 5,9%, общее число преступлений составило 13,9 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Из 13 932 преступлений, совершенных в период с 1 января по 31 марта 2024 года, раскрыть удалось 58,7%. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Самые высокие показатели раскрываемости преступлений были зафиксированы в раскрытии таких преступлений, как убийство, взятие в заложники, принуждение, угроза, членство в воровском мире, его поддержка и финансирование, и преступления связанные с наркотиками. Согласно материалам МВД, в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Грузии выросли значительно такие преступления, как лишение жизни или нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, оставление в опасности, сексуальные преступления, преследование, угрозы и незаконная рыбалка. Впервые за долгое время в Грузии были зафиксированы такие преступления, как незаконные аборты, покупка или продажа государственных наград, фальсификация рецептов на приобретение психотропных препаратов и подмена ребенка. Самыми распространенными преступлениями в Грузии в первом квартале 2024 года стали: Кроме того, в первом квартале было совершено 15 убийств, 349 самоубийств, 48 изнасилований, 20 случаев незаконного лишения свободы, 7 случаев нечеловеческого обращения, 38 случаев изготовления фальшивых денег и 8 случаев взяточничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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