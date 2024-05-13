https://sputnik-georgia.ru/20240513/mvd-prizvalo-demonstrantov-ne-blokirovat-vkhody-v-parlament-gruzii---mobilizovan-spetsnaz-287880844.html

МВД призвало демонстрантов не блокировать входы в парламент Грузии – мобилизован спецназ

МВД призвало демонстрантов не блокировать входы в парламент Грузии – мобилизован спецназ

Sputnik Грузия

Ранее министр призвал митингующих не блокировать входы и выходы из парламента, в противном случае нарушители будут наказаны в уголовном порядке 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T05:59+0400

2024-05-13T05:59+0400

2024-05-13T07:57+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0d/287876878_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6b488bb597543cd81d034c18b6c9e77b.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. МВД Грузии призвало участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси не блокировать входы в здание парламента страны и предупредило, что в противном случае будет применена сила. В понедельник с утра намечено рассмотрение спорного законопроекта на комитете по юридическим вопросам. Принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании намечено на вторник."Организаторы и участники акции публично заявляют, что они 13 мая в 09:00 не дадут депутатам возможность присутствовать на заседании юридического комитета парламента и принимать в нем участие... Участники расположены на прилегающих к парламенту улицах, в том числе у входов в парламентский орган на улицах З. Жвания, Ш. Читадзе и Б. Чичинадзе", – сказано в заявлении МВД.Акция началась в 22:00 воскресенья, а около 05:00 понедельника в состояние готовности был приведен спецназ. Кордон выстроен на проспекте Руставели у площади Свободы. Там же находятся водометы.Акция с ночевкой началась - проспект перед парламентом Грузии перекрыт>>Вечером в воскресенье глава МВД Вахтанг Гомелаури призвал митингующих к соблюдению закона – не блокировать входы и выходы из парламента, в противном случае нарушители будут наказаны в уголовном порядке.Он подчеркнул, что до сих пор имела место непропорционально лояльная практика в отношении нарушителей, что отрицательно сказалось на превенции. Поэтому отныне в случае группового блокирования объекта особого значения, согласно статье 222 УК Грузии, все без исключения будут привлечены к уголовной ответственности. Нарушителям будет грозить до 4 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах