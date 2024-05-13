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МВД призвало демонстрантов не блокировать входы в парламент Грузии – мобилизован спецназ
МВД призвало демонстрантов не блокировать входы в парламент Грузии – мобилизован спецназ
Sputnik Грузия
Ранее министр призвал митингующих не блокировать входы и выходы из парламента, в противном случае нарушители будут наказаны в уголовном порядке 13.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-13T05:59+0400
2024-05-13T05:59+0400
2024-05-13T07:57+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. МВД Грузии призвало участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси не блокировать входы в здание парламента страны и предупредило, что в противном случае будет применена сила. В понедельник с утра намечено рассмотрение спорного законопроекта на комитете по юридическим вопросам. Принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании намечено на вторник."Организаторы и участники акции публично заявляют, что они 13 мая в 09:00 не дадут депутатам возможность присутствовать на заседании юридического комитета парламента и принимать в нем участие... Участники расположены на прилегающих к парламенту улицах, в том числе у входов в парламентский орган на улицах З. Жвания, Ш. Читадзе и Б. Чичинадзе", – сказано в заявлении МВД.Акция началась в 22:00 воскресенья, а около 05:00 понедельника в состояние готовности был приведен спецназ. Кордон выстроен на проспекте Руставели у площади Свободы. Там же находятся водометы.Акция с ночевкой началась - проспект перед парламентом Грузии перекрыт>>Вечером в воскресенье глава МВД Вахтанг Гомелаури призвал митингующих к соблюдению закона – не блокировать входы и выходы из парламента, в противном случае нарушители будут наказаны в уголовном порядке.Он подчеркнул, что до сих пор имела место непропорционально лояльная практика в отношении нарушителей, что отрицательно сказалось на превенции. Поэтому отныне в случае группового блокирования объекта особого значения, согласно статье 222 УК Грузии, все без исключения будут привлечены к уголовной ответственности. Нарушителям будет грозить до 4 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
МВД призвало демонстрантов не блокировать входы в парламент Грузии – мобилизован спецназ
05:59 13.05.2024 (обновлено: 07:57 13.05.2024)
Ранее министр призвал митингующих не блокировать входы и выходы из парламента, в противном случае нарушители будут наказаны в уголовном порядке
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. МВД Грузии призвало участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси не блокировать входы в здание парламента страны и предупредило, что в противном случае будет применена сила.
В понедельник с утра намечено рассмотрение спорного законопроекта на комитете по юридическим вопросам. Принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании намечено на вторник.
"Организаторы и участники акции публично заявляют, что они 13 мая в 09:00 не дадут депутатам возможность присутствовать на заседании юридического комитета парламента и принимать в нем участие... Участники расположены на прилегающих к парламенту улицах, в том числе у входов в парламентский орган на улицах З. Жвания, Ш. Читадзе и Б. Чичинадзе", – сказано в заявлении МВД.
Акция началась в 22:00 воскресенья, а около 05:00 понедельника в состояние готовности был приведен спецназ. Кордон выстроен на проспекте Руставели у площади Свободы. Там же находятся водометы.
Вечером в воскресенье глава МВД Вахтанг Гомелаури призвал митингующих к соблюдению закона – не блокировать входы и выходы из парламента, в противном случае нарушители будут наказаны в уголовном порядке.
Он подчеркнул, что до сих пор имела место непропорционально лояльная практика в отношении нарушителей, что отрицательно сказалось на превенции. Поэтому отныне в случае группового блокирования объекта особого значения, согласно статье 222 УК Грузии, все без исключения будут привлечены к уголовной ответственности. Нарушителям будет грозить до 4 лет тюрьмы.