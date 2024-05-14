https://sputnik-georgia.ru/20240514/kurs-lari-dollar-287895183.html

Курс лари на вторник – 2,6804 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,6804 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T09:48+0400

2024-05-14T09:48+0400

2024-05-14T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 мая в размере 2,6804 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару.

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