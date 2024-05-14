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https://sputnik-georgia.ru/20240514/kurs-lari-dollar-287895183.html
Курс лари на вторник – 2,6804 GEL/$
Курс лари на вторник – 2,6804 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T09:48+0400
2024-05-14T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 мая в размере 2,6804 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на вторник – 2,6804 GEL/$

09:48 14.05.2024
© SputnikКросс-курс основных валют на 14 мая
Кросс-курс основных валют на 14 мая - Sputnik Грузия, 1920, 14.05.2024
© Sputnik
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По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 мая в размере 2,6804 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 14 мая
Кросс-курс основных валют на 14 мая - Sputnik Грузия, 1920, 14.05.2024
Кросс-курс основных валют на 14 мая
© Sputnik
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