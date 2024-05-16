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Микаутадзе вошел в пятерку лучших молодых форвардов мира

Микаутадзе вошел в пятерку лучших молодых форвардов мира

Sputnik Грузия

В текущем сезоне Лиги 1 Микаутадзе сыграл 18 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе вошел в пятерку лучших бомбардиров мира в возрасте до 23 лет. Список возглавляет норвежец Эрлинг Хааланд, который, несмотря на возраст, зафиксировал феноменальный результат – нападающий "Манчестер Сити" уже успел забить 252 гола в профессиональном футболе. На втором месте – бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, на счету которого 100 голов за карьеру, и Филл Фоден из "Манчестер Сити" с 89 точными ударами. Микаутадзе немного отстает от англичанина и находится на четвертом месте с 82 забитыми голами. Нападающим сборной Грузии заинтересовался итальянский "Ювентус">>В прошлом сезоне Микаутадзе, которого болельщики французского клуба уже прозвали "Король Жорж", был признан лучшим нападающим и молодым игроком Лиги 2. Во многом благодаря стараниям Микаутадзе его клубу удалось вернуться в Лигу 1. Единственная команда в карьере грузинского футболиста, где он не успел проявить себя, это амстердамский "Аякс". Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро. Но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола, после чего вернулся во Францию на правах аренды. Десятка лучших бомбардиров до 23 лет: В текущем сезоне Лиги 1 Микаутадзе сыграл 18 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи. Микаутадзе родился в Лионе. Он забил девять голов в 23 матчах, сыгранных в составе сборной Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, франция, георгий микаутадзе