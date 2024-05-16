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Микаутадзе вошел в пятерку лучших молодых форвардов мира
Микаутадзе вошел в пятерку лучших молодых форвардов мира
Sputnik Грузия
В текущем сезоне Лиги 1 Микаутадзе сыграл 18 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи 16.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе вошел в пятерку лучших бомбардиров мира в возрасте до 23 лет. Список возглавляет норвежец Эрлинг Хааланд, который, несмотря на возраст, зафиксировал феноменальный результат – нападающий "Манчестер Сити" уже успел забить 252 гола в профессиональном футболе. На втором месте – бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, на счету которого 100 голов за карьеру, и Филл Фоден из "Манчестер Сити" с 89 точными ударами. Микаутадзе немного отстает от англичанина и находится на четвертом месте с 82 забитыми голами. Нападающим сборной Грузии заинтересовался итальянский "Ювентус">>В прошлом сезоне Микаутадзе, которого болельщики французского клуба уже прозвали "Король Жорж", был признан лучшим нападающим и молодым игроком Лиги 2. Во многом благодаря стараниям Микаутадзе его клубу удалось вернуться в Лигу 1. Единственная команда в карьере грузинского футболиста, где он не успел проявить себя, это амстердамский "Аякс". Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро. Но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола, после чего вернулся во Францию на правах аренды. Десятка лучших бомбардиров до 23 лет: В текущем сезоне Лиги 1 Микаутадзе сыграл 18 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи. Микаутадзе родился в Лионе. Он забил девять голов в 23 матчах, сыгранных в составе сборной Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, франция, георгий микаутадзе
Микаутадзе вошел в пятерку лучших молодых форвардов мира
10:51 16.05.2024 (обновлено: 11:30 16.05.2024)
В текущем сезоне Лиги 1 Микаутадзе сыграл 18 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе вошел в пятерку лучших бомбардиров мира в возрасте до 23 лет.
Список возглавляет норвежец Эрлинг Хааланд, который, несмотря на возраст, зафиксировал феноменальный результат – нападающий "Манчестер Сити" уже успел забить 252 гола в профессиональном футболе.
На втором месте – бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, на счету которого 100 голов за карьеру, и Филл Фоден из "Манчестер Сити" с 89 точными ударами.
Микаутадзе немного отстает от англичанина и находится на четвертом месте с 82 забитыми голами.
В прошлом сезоне Микаутадзе, которого болельщики французского клуба уже прозвали "Король Жорж", был признан лучшим нападающим и молодым игроком Лиги 2. Во многом благодаря стараниям Микаутадзе его клубу удалось вернуться в Лигу 1.
Единственная команда в карьере грузинского футболиста, где он не успел проявить себя, это амстердамский "Аякс".
Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро. Но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола, после чего вернулся во Францию на правах аренды.
Десятка лучших бомбардиров до 23 лет:
1.
Эрлинг Хааланд, "Манчестер Сити", 252 гола (23 года)
2.
Винисиус Жуниор, "Реал" 100 (23)
3.
Филл Фоден, "Манчестер Сити" 89 (23)
4.
Георгий Микаутадзе, "Мец" 82 (23)
5.
Доминик Собослаи, "Ливерпуль" 81 (23)
6.
Бенджамин Шешко, "Лейпциг" 79 (20)
7.
Родриго, "Манчестер Сити" 76 (23)
8.
Юри Алберто, "Коринтианс" 75 (23)
9.
Сантьяго Хименес, "Фейеноорд" 74 (23)
10.
Тис Далинга, "Тулуза" 74 (23).
В текущем сезоне Лиги 1 Микаутадзе сыграл 18 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.
Микаутадзе родился в Лионе. Он забил девять голов в 23 матчах, сыгранных в составе сборной Грузии.