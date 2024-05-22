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Монетарная политика в Грузии продолжила смягчаться – аргументы Нацбанка
Монетарная политика в Грузии продолжила смягчаться – аргументы Нацбанка
Sputnik Грузия
Нацбанк начал снижать ставку рефинансирования с мая 2023 года 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T13:08+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 8,25 до 8%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, а в марте – до 8,25.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как отметил Нацбанк, в Грузии сохраняется низкая инфляция, что является результатом сочетания как внутренних, так и внешних факторов. В апреле общий уровень цен увеличился на 1,3% в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 2,3%. Как прогнозирует регулятор, при прочих равных условиях инфляция в первой половине 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и после стабилизируется в этих пределах. "Если вновь будут выявлены факторы в плане инфляционных ожиданий, может возникнуть необходимость сохранения текущей жесткой позиции на длительный срок или дальнейшего ужесточения монетарной политики", – говорится в сообщении.Отставание экономической активности от допандемийных трендов полностью ликвидировано, и ожидается, что экономический рост стабилизируется в пределах своего потенциального уровня в 2024 году, пояснил Нацбанк. Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия>>Национальный банк Грузии подчеркнул, что непрерывно следит за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и будет использовать все доступные инструменты для обеспечения стабильности цен. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 19 июня 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
Монетарная политика в Грузии продолжила смягчаться – аргументы Нацбанка
13:08 22.05.2024 (обновлено: 13:47 22.05.2024)
Нацбанк начал снижать ставку рефинансирования с мая 2023 года
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 8,25 до 8%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, а в марте – до 8,25.
"В результате анализа существующих на данном этапе внутренних и внешних вызовов и с учетом ряда факторов Национальный банк Грузии сократил ставку монетарной политики на 0,25 процентного пункта до 8%", – говорится в сообщении.
Как отметил Нацбанк, в Грузии сохраняется низкая инфляция, что является результатом сочетания как внутренних, так и внешних факторов. В апреле общий уровень цен увеличился на 1,3% в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 2,3%.
Как прогнозирует регулятор, при прочих равных условиях инфляция в первой половине 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и после стабилизируется в этих пределах.
"Если вновь будут выявлены факторы в плане инфляционных ожиданий, может возникнуть необходимость сохранения текущей жесткой позиции на длительный срок или дальнейшего ужесточения монетарной политики", – говорится в сообщении.
Отставание экономической активности от допандемийных трендов полностью ликвидировано, и ожидается, что экономический рост стабилизируется в пределах своего потенциального уровня в 2024 году, пояснил Нацбанк.
Национальный банк Грузии подчеркнул, что непрерывно следит за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и будет использовать все доступные инструменты для обеспечения стабильности цен.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 19 июня 2024 года.