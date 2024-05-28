https://sputnik-georgia.ru/20240528/parlament-gruzii-gotovitsya-preodolet-veto-prezidenta-na-zakonoproekt-ob-inoagentakh-288131693.html

Парламент Грузии готовится преодолеть вето президента на законопроект об "иноагентах"

Парламент Грузии готовится преодолеть вето президента на законопроект об "иноагентах"

Sputnik Грузия

В правящей партии "Грузинская мечта" намерена преодолеть вето президента Грузии на закон об "иноагентах" 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T12:07+0400

2024-05-28T12:07+0400

2024-05-28T12:45+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Парламентское большинство готовится преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций. Зурабишвили в мотивированных замечаниях к вето отметила, что законопроект не подлежит изменениям, добавив одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что президент закрыла пространство для дискуссии и возможность внесения изменений, соответственно, вето будет преодолено. Между тем, по словам депутата правящей партии Нино Цилосани, то, что позволил себе парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, и то, как он представил весь этот процесс на заседании комитета по юридическим вопросом в понедельник, проливает свет на мотивы этих людей. На вопрос главы юридического комитета Анри Оханаршвили, почему должны быть упразднены те или иные статьи законопроекта, Мсхиладзе ограничился лишь коротким ответом "потому". "Вы не заставите меня перейти на содержательное, постатейное рассмотрение закона... Весь закон неприемлемый и его надо отменить", – заявил Мсхиладзе.В оппозиционной партии "Гирчи" считают, что велика вероятность, что вето президента будет преодолено.Между тем стало известно, что часть депутатов от оппозиции, которые ранее объявили бойкот работе парламенте, намерены принять участие в пленарном заседании. В случае преодоления вето президента будет принята первоначальная версия законопроекта. Закон вступит в силу после того, как его подпишет председатель парламента, далее он будет обнародован на сайте Законодательного вестника Грузии. Пленарное заседание парламента Грузии проходит на фоне акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси.Страсти вокруг законопроекта Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Хартия президента Зурабишвили доказала правоту "Грузинской мечты" – спикер парламента>>Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Отказ от регистрации или не заполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари. Согласно законопроекту, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона. Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, саломе зурабишвили , акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, парламент грузии