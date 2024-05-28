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Военный эксперт Корнев: как работает российское тактическое ядерное оружие?
Военный эксперт Корнев: как работает российское тактическое ядерное оружие?
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Что такое субкритические испытания ядерного оружия, которые прошли в США? Как работает российское тактическое ядерное оружие, и что ВС России отрабатывают на... 28.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-28T10:22+0400
2024-05-28T10:22+0400
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Сколько ядерных боеголовок и носителей ядерного оружия есть у России и стран НАТО? Что показали России проходящие сегодня в Европе учения НАТО, и как российский Генштаб может использовать полученные из наблюдений за учениями знания? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, нато, сша, в мире, европа, россия, видео
мультимедиа, нато, сша, в мире, европа, россия, видео
Военный эксперт Корнев: как работает российское тактическое ядерное оружие?
Что такое субкритические испытания ядерного оружия, которые прошли в США? Как работает российское тактическое ядерное оружие, и что ВС России отрабатывают на учениях?
Сколько ядерных боеголовок и носителей ядерного оружия есть у России и стран НАТО? Что показали России проходящие сегодня в Европе учения НАТО, и как российский Генштаб может использовать полученные из наблюдений за учениями знания?
Обо всем этом смотрите в видео.