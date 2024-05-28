https://sputnik-georgia.ru/20240528/voennyy-ekspert-kornev-kak-rabotaet-rossiyskoe-takticheskoe-yadernoe-oruzhie-288127118.html

Военный эксперт Корнев: как работает российское тактическое ядерное оружие?

Военный эксперт Корнев: как работает российское тактическое ядерное оружие?

Sputnik Грузия

Что такое субкритические испытания ядерного оружия, которые прошли в США? Как работает российское тактическое ядерное оружие, и что ВС России отрабатывают на... 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T10:22+0400

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Сколько ядерных боеголовок и носителей ядерного оружия есть у России и стран НАТО? Что показали России проходящие сегодня в Европе учения НАТО, и как российский Генштаб может использовать полученные из наблюдений за учениями знания? Обо всем этом смотрите в видео.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, нато, сша, в мире, европа, россия, видео