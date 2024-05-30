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Зампред Госдумы о СЭВ 2.0, успехах евразийской интеграции и изменениях налоговой системы
Зампред Госдумы о СЭВ 2.0, успехах евразийской интеграции и изменениях налоговой системы
Sputnik Грузия
Россия может использовать опыт Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), который объединял страны соцблока и выводил экономические отношения стран на более... 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T10:03+0400
2024-05-30T10:03+0400
2024-05-30T10:03+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков. Какой образ будущего Россия может предложить миру? Чем важен Евразийский союз и почему все больше стран хотят ближе работать с ним?Почему современную российскую экономику не стоит считать мобилизационной? Как Минфин предлагает изменить налоговое законодательство России?Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
Зампред Госдумы о СЭВ 2.0, успехах евразийской интеграции и изменениях налоговой системы
Россия может использовать опыт Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), который объединял страны соцблока и выводил экономические отношения стран на более высокий уровень
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков.
Какой образ будущего Россия может предложить миру? Чем важен Евразийский союз и почему все больше стран хотят ближе работать с ним?
Почему современную российскую экономику не стоит считать мобилизационной? Как Минфин предлагает изменить налоговое законодательство России?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.