https://sputnik-georgia.ru/20240530/zampred-gosdumy-o-sev-20-uspekhakh-evraziyskoy-integratsii-i-izmeneniyakh-nalogovoy-sistemy-288173732.html

Зампред Госдумы о СЭВ 2.0, успехах евразийской интеграции и изменениях налоговой системы

Зампред Госдумы о СЭВ 2.0, успехах евразийской интеграции и изменениях налоговой системы

Sputnik Грузия

Россия может использовать опыт Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), который объединял страны соцблока и выводил экономические отношения стран на более... 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T10:03+0400

2024-05-30T10:03+0400

2024-05-30T10:03+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков. Какой образ будущего Россия может предложить миру? Чем важен Евразийский союз и почему все больше стран хотят ближе работать с ним?Почему современную российскую экономику не стоит считать мобилизационной? Как Минфин предлагает изменить налоговое законодательство России?Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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