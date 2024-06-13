https://sputnik-georgia.ru/20240613/prezident-gruzii-ne-speshit-nagrazhdat-futbolistov-sbornoy-ordenom-chesti---kaladze-288386821.html

Президент Грузии не спешит награждать футболистов сборной Орденом Чести – Каладзе

Президент Грузии не спешит награждать футболистов сборной Орденом Чести – Каладзе

Sputnik Грузия

Орденом Чести граждан Грузии награждает президент страны, а премьер и спикер парламента могут представлять президенту кандидатов на получение высокой... 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T12:02+0400

2024-06-13T12:02+0400

2024-06-13T15:24+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили до сих пор не отреагировала на инициативу премьер-министра и главы парламента о награждении футболистов и тренеров сборной Грузии, руководства национальной Федерации футбола Орденом Чести, что само по себе печально, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Сразу после победы сборной Грузии по футболу над командой Греции, позволившей команде получить путевку на Евро-2024, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили выступили с инициативой представить игроков сборной и руководство федерации к Ордену Чести. Как отметил мэр Тбилиси, несмотря ни на что, вскоре этот вопрос уладится, и футболисты получат свои награды. По его словам, этот факт не сможет помешать успеху сборной Грузии на чемпионате Европы и хорошему выступлению футболистов. Как отметил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, президент Грузии действует под диктовку извне и ждет разрешения, чтобы подписать тот или иной документ. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. После победы сборной Грузии по футболу над командой Греции в финале плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро-2024 в правительство Грузии решило наградить грузинскую команду 3 миллионами лари (около 1,1 млн долларов). Исторический матч состоялся 26 марта.Президент Грузии и правящая партияОтношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности.Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, каха каладзе, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, саломе зурабишвили , грузия на евро-2024