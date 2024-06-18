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Матч Грузия - Турция на ЧЕ: фан-зона в Дортмунде закрыта из-за непогоды
Матч Грузия - Турция на ЧЕ: фан-зона в Дортмунде закрыта из-за непогоды
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу впервые сыграет на чемпионате Европы 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T13:50+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Фан-зона и зона публичного просмотра матча первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Турции и Грузии в Дортмунде закрыта из-за плохой погоды, сообщает портал dortmund.de.Сборная Грузии по футболу 18 июня проведет свой первый матч на чемпионате Европы в Германии против сборной Турции. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени на "BVB Арене" в Дортмунде.По данным Метеорологической службы Германии, ожидается значительного увеличение риска гроз, в связи с чем и выпустила предварительное предупреждение. Также существует риск ливней, молний и сильных порывов ветра.Между тем, в Дортмунде намерены принять меры, чтобы объекты могли продолжать работать в последующие дни в таких погодных условияхДо матча в рамках евро 2024 команды Турции и Грузии встречались пять раз. Трижды побеждала команда Турции, один раз – Грузия и одна игра завершилась вничью.Сборная Грузии против сборной Турции на Евро-2024 – статистика, готовность, ожидания>>Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.До начала Евро 2024 сборная Грузии сыграла товарищеский матч против Черногории и выиграла его уверенно со счетом 3:1.Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, спорт, грузия на евро-2024
новости, грузия, спорт, грузия на евро-2024
Матч Грузия - Турция на ЧЕ: фан-зона в Дортмунде закрыта из-за непогоды
Сборная Грузии по футболу впервые сыграет на чемпионате Европы
ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik.
Фан-зона и зона публичного просмотра матча первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Турции и Грузии в Дортмунде закрыта из-за плохой погоды, сообщает портал dortmund.de.
Сборная Грузии по футболу 18 июня проведет свой первый матч на чемпионате Европы в Германии против сборной Турции. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени на "BVB Арене" в Дортмунде.
По данным Метеорологической службы Германии, ожидается значительного увеличение риска гроз, в связи с чем и выпустила предварительное предупреждение. Также существует риск ливней, молний и сильных порывов ветра.
"Дортмунд очень ждал и готовился к большой фанатской вечеринке с десятками тысяч турецких и грузинских болельщиков в городе. Безопасность болельщиков в нашем городе очень важна. Это приоритет", - заявил городской представитель Дортмунда на Евро-2024 Мартин Зауэр.
Между тем, в Дортмунде намерены принять меры, чтобы объекты могли продолжать работать в последующие дни в таких погодных условиях
До матча в рамках евро 2024 команды Турции и Грузии встречались пять раз. Трижды побеждала команда Турции, один раз – Грузия и одна игра завершилась вничью.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
До начала Евро 2024 сборная Грузии сыграла товарищеский матч против Черногории и выиграла его уверенно со счетом 3:1.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.