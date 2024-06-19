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Говорить о выходе из группы пока рано – тренер сборной Грузии после матча с Турцией
Говорить о выходе из группы пока рано – тренер сборной Грузии после матча с Турцией
Sputnik Грузия
Игра на чемпионате Европы – это отличный опыт для грузинских футболистов, считает Вилли Саньоль 19.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Говорить о выходе сборной Грузии из группы на чемпионате Европы по футболу пока рано, главное – показать хорошую игру в оставшихся матчах, заявил тренер национальной команды Вилли Саньоль после проигрыша команде Турции в дебютном матче Евро-2024. Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Геноргий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. В другой паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1). По словам тренера, невозможно быть довольным поражением, но в целом сборная провела хороший матч и создала много голевых моментов. Игра на чемпионате Европы, как считает французский наставник, – это отличный опыт, и все три матча группы наверняка помогут сборной Грузии в развитии. Всем нам следует посмотреть на турнир под другим углом – это награда для Грузии, которая поможет ей развиваться, сказал тренер. Сборная Грузии сыграет на Евро еще как минимум два матча: 22 июня против команды Чехии и 26 июня с командой Португалии. В случае если сборная Грузии займет третье место в группе F, у нее остается шанс пробиться в плей-офф Евро-2024.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, турция, португалия, чехия, вилли саньоль
Говорить о выходе из группы пока рано – тренер сборной Грузии после матча с Турцией
11:43 19.06.2024 (обновлено: 12:07 19.06.2024)
Игра на чемпионате Европы – это отличный опыт для грузинских футболистов, считает Вилли Саньоль
ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Говорить о выходе сборной Грузии из группы на чемпионате Европы по футболу пока рано, главное – показать хорошую игру в оставшихся матчах, заявил тренер национальной команды Вилли Саньоль после проигрыша команде Турции в дебютном матче Евро-2024.
Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Геноргий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. В другой паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1).
"Говорить о выходе из группы пока рано, главное – провести хорошие матчи. Уверен, что в субботу мы покажем такой же футбол. Что касается Микаутадзе, то он забил исторический гол, и я рад его успеху", – сказал Саньоль.
По словам тренера, невозможно быть довольным поражением, но в целом сборная провела хороший матч и создала много голевых моментов.
"Я горжусь своей командой и показанной игрой. Я доволен футболом, в который мы играли", – сказал Саньоль.
Игра на чемпионате Европы, как считает французский наставник, – это отличный опыт, и все три матча группы наверняка помогут сборной Грузии в развитии.
Всем нам следует посмотреть на турнир под другим углом – это награда для Грузии, которая поможет ей развиваться, сказал тренер.
"Наверное, нам не хватило опыта для победы. Я верю, что Грузия больше не проиграет такой матч в будущем, мы должны использовать это поражение как опыт", – подчеркнул Саноль.
Сборная Грузии сыграет на Евро еще как минимум два матча: 22 июня против команды Чехии и 26 июня с командой Португалии. В случае если сборная Грузии займет третье место в группе F, у нее остается шанс пробиться в плей-офф Евро-2024.