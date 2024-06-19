https://sputnik-georgia.ru/20240619/govorit-o-vykhode-iz-gruppy-poka-rano---trener-sbornoy-gruzii-posle-matcha-s-turtsiey-288497453.html

Говорить о выходе из группы пока рано – тренер сборной Грузии после матча с Турцией

Говорить о выходе из группы пока рано – тренер сборной Грузии после матча с Турцией

Sputnik Грузия

Игра на чемпионате Европы – это отличный опыт для грузинских футболистов, считает Вилли Саньоль 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T11:43+0400

2024-06-19T11:43+0400

2024-06-19T12:07+0400

грузия на евро-2024

спорт

грузия

новости

турция

португалия

чехия

вилли саньоль

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/13/288497273_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_aade15e34b2f88e72449330549b7418c.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Говорить о выходе сборной Грузии из группы на чемпионате Европы по футболу пока рано, главное – показать хорошую игру в оставшихся матчах, заявил тренер национальной команды Вилли Саньоль после проигрыша команде Турции в дебютном матче Евро-2024. Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Геноргий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. В другой паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1). По словам тренера, невозможно быть довольным поражением, но в целом сборная провела хороший матч и создала много голевых моментов. Игра на чемпионате Европы, как считает французский наставник, – это отличный опыт, и все три матча группы наверняка помогут сборной Грузии в развитии. Всем нам следует посмотреть на турнир под другим углом – это награда для Грузии, которая поможет ей развиваться, сказал тренер. Сборная Грузии сыграет на Евро еще как минимум два матча: 22 июня против команды Чехии и 26 июня с командой Португалии. В случае если сборная Грузии займет третье место в группе F, у нее остается шанс пробиться в плей-офф Евро-2024.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

португалия

чехия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, турция, португалия, чехия, вилли саньоль