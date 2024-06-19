https://sputnik-georgia.ru/20240619/spasibo-za-dostoynuyu-igru---premer-poblagodaril-sbornuyu-gruzii-za-pervyy-gol-na-che-288495962.html

Спасибо за достойную игру – премьер поблагодарил сборную Грузии за первый гол на ЧЕ

Спасибо за достойную игру – премьер поблагодарил сборную Грузии за первый гол на ЧЕ

Sputnik Грузия

Следующий матч сборная Грузии сыграет с чешскими футболистами – 22 июня в Гамбурге 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T10:34+0400

2024-06-19T10:34+0400

2024-06-19T11:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе поблагодарил игроков сборной Грузии за достойную игру и их первый гол на чемпионате Европы.Сборная Грузии в дебютном матче чемпионата Европы по футболу в Германии проиграла команде Турции со счетом 3:1. В случае ничьи в матче с командой Турции сборная Грузии могла заработать первое очко на Евро-2024.Глава грузинского правительства присутствовал на дебютном матче сборной Грузии на чемпионате Европы вместе с членами кабинета министров и мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль доверил место в основном составе в матче против Турции Георгию Мамардашвили, Отару Какабадзе, Гураму Кашия, Сабе Квирквелия, Джабе Двали, Георгию Цитаишвили, Анзору Меквабишвили, Георгию Кочорашвили, Георгию Чакветадзе, Хвиче Кварацхелия и Георгию Микаутадзе. Первыми счет в игре открыли соперники сборной Грузии. На 25-й минуте забил защитник Мерт Мюлдур. Буквально через пару минут турки забили второй мяч, но после видеоповтора аргентинский арбитр отменил гол из-за офсайда. На 32-й минуте счет сравнял Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили.Сборная Грузии проиграла команде Турции в дебютном матче на Евро-2024>> Второй тайм игроки сборной Турции начали с прессинга, и вскоре преимущество соперника отразилось на табло – 2:1. Гол на 65-й минуте забил игрок мадридского "Реала" Арда Гюлер. Вилли Саньоль после второго пропущенного гола выпустил на поле Зурико Давиташвили, Георгия Лочошвили, Буду Зивзивадзе и Сандро Алтунашвили. На третьей добавленной арбитром минуте шанс отличиться был у Георгия Микаутадзе, но нападающий пробил неточно. Спустя четыре минуты сборная Турции увеличила свое преимущество. По пустым воротам пробил Керем Актюркоглу (3:1). Георгий Мамардашвили не успел вернуться в защиту из штрафной соперника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, вилли саньоль, турция, георгий микаутадзе, германия