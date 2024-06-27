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Грузия на Евро-2024
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Премьер: сборная Грузии по футболу сотворила чудо, обыграв Португалию на Евро
Премьер: сборная Грузии по футболу сотворила чудо, обыграв Португалию на Евро
Sputnik Грузия
Грузия сумела выйти из группы на чемпионате Европы, на который попала впервые в истории 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T02:10+0400
2024-06-27T02:10+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сотворила чудо, обыграв одного из фаворитов чемпионата Европы - команду Португалии, и выйдя в плей-офф турнира, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после матча. Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии станет команда Испании. Матч состоится 30 июня в 23:00.Он подчеркнул, что Грузия впервые попала на чемпионат Европы и на первом же чемпионате сумела выйти из группы.При этом Кобахидзе отметил, что победа над одним из главных фаворитов чемпионата "особенно ценна".Грузия обыграла Португалию на Евро-2024&gt;&gt;"При том Португалия боролась до конца, несмотря на то, что турнирный список давал возможность расслабиться. То, что мы победили такую команду, это еще больше нужно ценить", - сказал Кобахидзе.На матч с Испанией грузинская сборная также должна выйти для победы, добавил он. "Естественно, все игры на чемпионате Европы сложные. Но я уверен, что на игру с Испанией парни также выйдут для победы. Посмотрим. Мяч круглый, все возможно", - заявил Кобахидзе. В этом году континентальное первенство проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия - ИспанияГермания – Дания Португалия – Словения Франция – Бельгия Румыния – Нидерланды Австрия – Турция Англия – Словакия Швейцария – ИталияПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, португалия, испания, ираклий кобахидзе, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, португалия, испания, ираклий кобахидзе, сборная грузии по футболу

Премьер: сборная Грузии по футболу сотворила чудо, обыграв Португалию на Евро

02:10 27.06.2024
© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2024
© Government of Georgia
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Грузия сумела выйти из группы на чемпионате Европы, на который попала впервые в истории
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сотворила чудо, обыграв одного из фаворитов чемпионата Европы - команду Португалии, и выйдя в плей-офф турнира, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после матча.
Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии станет команда Испании. Матч состоится 30 июня в 23:00.
"Парни действительно подарили нам чудо. Все заслуживают большего, чем просто благодарность. Они боролись до конца... Еще раз подтвердилось, что у нас, грузин, есть талант играть в футбол. Спасибо им. Это чудо", - сказал Кобахидзе, который смотрел матч с трибуны стадиона в городе Гельзенкирхен.
Он подчеркнул, что Грузия впервые попала на чемпионат Европы и на первом же чемпионате сумела выйти из группы.
При этом Кобахидзе отметил, что победа над одним из главных фаворитов чемпионата "особенно ценна".
Грузия обыграла Португалию на Евро-2024>>
"При том Португалия боролась до конца, несмотря на то, что турнирный список давал возможность расслабиться. То, что мы победили такую команду, это еще больше нужно ценить", - сказал Кобахидзе.
На матч с Испанией грузинская сборная также должна выйти для победы, добавил он.
"Естественно, все игры на чемпионате Европы сложные. Но я уверен, что на игру с Испанией парни также выйдут для победы. Посмотрим. Мяч круглый, все возможно", - заявил Кобахидзе.
В этом году континентальное первенство проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
В плей-офф чемпионата Европы встретятся:
Грузия - Испания
Германия – Дания
Португалия – Словения
Франция – Бельгия
Румыния – Нидерланды
Австрия – Турция
Англия – Словакия
Швейцария – Италия
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