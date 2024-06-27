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Премьер: сборная Грузии по футболу сотворила чудо, обыграв Португалию на Евро
Премьер: сборная Грузии по футболу сотворила чудо, обыграв Португалию на Евро
Sputnik Грузия
Грузия сумела выйти из группы на чемпионате Европы, на который попала впервые в истории 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T02:10+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сотворила чудо, обыграв одного из фаворитов чемпионата Европы - команду Португалии, и выйдя в плей-офф турнира, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после матча. Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии станет команда Испании. Матч состоится 30 июня в 23:00.Он подчеркнул, что Грузия впервые попала на чемпионат Европы и на первом же чемпионате сумела выйти из группы.При этом Кобахидзе отметил, что победа над одним из главных фаворитов чемпионата "особенно ценна".Грузия обыграла Португалию на Евро-2024>>"При том Португалия боролась до конца, несмотря на то, что турнирный список давал возможность расслабиться. То, что мы победили такую команду, это еще больше нужно ценить", - сказал Кобахидзе.На матч с Испанией грузинская сборная также должна выйти для победы, добавил он. "Естественно, все игры на чемпионате Европы сложные. Но я уверен, что на игру с Испанией парни также выйдут для победы. Посмотрим. Мяч круглый, все возможно", - заявил Кобахидзе. В этом году континентальное первенство проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия - ИспанияГермания – Дания Португалия – Словения Франция – Бельгия Румыния – Нидерланды Австрия – Турция Англия – Словакия Швейцария – ИталияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, испания, ираклий кобахидзе, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, португалия, испания, ираклий кобахидзе, сборная грузии по футболу
Премьер: сборная Грузии по футболу сотворила чудо, обыграв Португалию на Евро
Грузия сумела выйти из группы на чемпионате Европы, на который попала впервые в истории
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сотворила чудо, обыграв одного из фаворитов чемпионата Европы - команду Португалии, и выйдя в плей-офф турнира, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после матча.
Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии станет команда Испании. Матч состоится 30 июня в 23:00.
"Парни действительно подарили нам чудо. Все заслуживают большего, чем просто благодарность. Они боролись до конца... Еще раз подтвердилось, что у нас, грузин, есть талант играть в футбол. Спасибо им. Это чудо", - сказал Кобахидзе, который смотрел матч с трибуны стадиона в городе Гельзенкирхен.
Он подчеркнул, что Грузия впервые попала на чемпионат Европы и на первом же чемпионате сумела выйти из группы.
При этом Кобахидзе отметил, что победа над одним из главных фаворитов чемпионата "особенно ценна".
"При том Португалия боролась до конца, несмотря на то, что турнирный список давал возможность расслабиться. То, что мы победили такую команду, это еще больше нужно ценить", - сказал Кобахидзе.
На матч с Испанией грузинская сборная также должна выйти для победы, добавил он.
"Естественно, все игры на чемпионате Европы сложные. Но я уверен, что на игру с Испанией парни также выйдут для победы. Посмотрим. Мяч круглый, все возможно", - заявил Кобахидзе.
В этом году континентальное первенство проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
В плей-офф чемпионата Европы встретятся: