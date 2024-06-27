https://sputnik-georgia.ru/20240627/premer-sbornaya-gruzii-po-futbolu-sotvorila-chudo-obygrav-portugaliyu-na-evro-288634381.html

Премьер: сборная Грузии по футболу сотворила чудо, обыграв Португалию на Евро

Премьер: сборная Грузии по футболу сотворила чудо, обыграв Португалию на Евро

Sputnik Грузия

Грузия сумела выйти из группы на чемпионате Европы, на который попала впервые в истории 27.06.2024, Sputnik Грузия

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2024-06-27T02:10+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сотворила чудо, обыграв одного из фаворитов чемпионата Европы - команду Португалии, и выйдя в плей-офф турнира, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после матча. Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии станет команда Испании. Матч состоится 30 июня в 23:00.Он подчеркнул, что Грузия впервые попала на чемпионат Европы и на первом же чемпионате сумела выйти из группы.При этом Кобахидзе отметил, что победа над одним из главных фаворитов чемпионата "особенно ценна".Грузия обыграла Португалию на Евро-2024>>"При том Португалия боролась до конца, несмотря на то, что турнирный список давал возможность расслабиться. То, что мы победили такую команду, это еще больше нужно ценить", - сказал Кобахидзе.На матч с Испанией грузинская сборная также должна выйти для победы, добавил он. "Естественно, все игры на чемпионате Европы сложные. Но я уверен, что на игру с Испанией парни также выйдут для победы. Посмотрим. Мяч круглый, все возможно", - заявил Кобахидзе. В этом году континентальное первенство проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия - ИспанияГермания – Дания Португалия – Словения Франция – Бельгия Румыния – Нидерланды Австрия – Турция Англия – Словакия Швейцария – ИталияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, португалия, испания, ираклий кобахидзе, сборная грузии по футболу