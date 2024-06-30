https://sputnik-georgia.ru/20240630/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-30-iyunya-2024-288695639.html

Какой сегодня церковный праздник: 30 июня 2024

Какой сегодня церковный праздник: 30 июня 2024

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 30 июня 2024 отмечают день памяти cвятых Мануила, Савела, Исмаила, Шалвы и Аверкия 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T01:01+0400

2024-06-30T01:01+0400

2024-06-30T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Мануил, Савел и ИсмаилПо церковному календарю 30 июня поминают братьев-мучеников Мануила, Савела и Исмаила, живших в IV веке.Родились они в Персии. Мать их была христианкой. Крестив сыновей, она воспитала их в христианской вере. Став взрослыми, они поступили на военную службу.Братья приехали к императору Юлиану Отступнику (361-363) в качестве послов персидского царя. Император принял послов с подобающей честью, но когда братья отказались участвовать в языческом жертвоприношении, разгневался и, нарушив закон, заключил их в тюрьму.Юлиан на допросе сказал, что достигнуть согласия и мира между странами нельзя, если послы презирают почитаемых им богов. На это воины ответили, что посланы своим царем с государственным поручением, а не для рассуждения о богах.Император подверг пленников жестоким пыткам, но воины молились и славили Бога, словно не чувствовали боли. Тогда Юлиан приказал казнить послов. Произошло это в 362 году.Персидский царь, узнав, что его послов казнили, объявил Юлиану войну. Предание повествует, что император во время решающего сражения был убит великомучеником Меркурием.Шалва АхалцихскийПо церковному календарю 30 июня поминают cвятого Шалву Ахалцихского, блестящего полководца царицы Тамары.Великая царица за преданность, доблесть и отвагу даровала ему титул князя Ахалцихского, а за бескорыстность в службе пожаловала звание главнокомандующего.Во время царствования Русудан, дочери царицы Тамары, полчища Джалал-Эд-Дина ворвались в Грузию. Шесть тысяч грузин встали насмерть около села Гарниси против 200-тысячной армии.Грузинские войска возглавлял в то время полководец Иоанн Атабек. Шалве и Ивану Ахалцихским – отважным и доблестным братьям – главнокомандующий поручил командование передовым отрядом, а сам остался для решающего боя в основных частях войска.Малочисленный передовой отряд грузин бесстрашно ввязался в бой с вражеским войском, численно намного преобладающим. Братья бились самоотверженно, тщетно ожидая от главнокомандующего поддержки.Летописец пишет, что Иоанн Атабек не захотел помочь братьям из-за зависти – шесть тысяч грузин погибло в этой неравной битве. Иван Ахалцихский был убит, а Шалву, взяв в плен, доставили к Джалал-Эд-Дину.Увидев знаменитого на Востоке полководца, он очень обрадовался и принял его с почестями. Но когда понял, что не сможет уговорить cвятого принять мусульманство, приказал пытать его. После продолжительных пыток мученик умер в темнице в 1227-м.АверкийПо церковному календарю 30 июня поминают священномученика Аверкия Северовостокова.Закончив уфимскую духовную семинарию будущий cвятой после рукоположения во священника в 1880 году служил в Иоанно-Златоустовской церкви села Емаши более 30 лет. Он также являлся законоучителем земской школы.Действительным членом епархиального комитета православного миссионерского общества состоял с 1910 года. Красноармейцы расстреляли священника на прицерковной площади во время совершения им молебна.ИмениныПо церковному календарю 30 июня именины отмечают Иосиф, Климент, Кирилл, Максим, Никита, Пелагея и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников