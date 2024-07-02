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Европа станет покупать больше: специалист по энергетике о странных санкциях ЕС против СПГ
Европа станет покупать больше: специалист по энергетике о странных санкциях ЕС против СПГ
Sputnik Грузия
Запад взял курс на создание всеобъемлющих ограничений против российского СПГ, к чему уже давно готовятся отечественные производители 02.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-02T12:19+0400
2024-07-02T12:19+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Почему новые европейские санкции в этой сфере пока нельзя назвать критическими? Для чего Запад пытается запретить российский гелий и водород? Какие энергорынки еще только предстоит открыть России для себя? Обо всем этом подробнее смотрите в интервью.
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мультимедиа, видео, в мире, экономика, европа, россия, видео
мультимедиа, видео, в мире, экономика, европа, россия, видео
Европа станет покупать больше: специалист по энергетике о странных санкциях ЕС против СПГ
Запад взял курс на создание всеобъемлющих ограничений против российского СПГ, к чему уже давно готовятся отечественные производители
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Почему новые европейские санкции в этой сфере пока нельзя назвать критическими? Для чего Запад пытается запретить российский гелий и водород? Какие энергорынки еще только предстоит открыть России для себя?
Обо всем этом подробнее смотрите в интервью.